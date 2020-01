CIUDAD SERENA, SOSEGADA, PERO TAMBIéN A VECES AGITADA.

Dicen las publicaciones alusivas que la ciudad de Las Tablas fue fundada el 19 de julio de 1671 por un oficial superior (capitán) español y del cuerpo de la marina.

Algunos habitantes de la primitiva ciudad de Panamá, la que fue destruida a consecuencia del ataque del pirata Henry Morgan (1635-1688) y de la cual se dice que él no fue el que destruyó el lugar, sino que esta fue incendiada para evitar los robos que el asaltante se proponía llevar a cabo, lo que fue inútil porque bastantes tesoros se llevó el protegido de la realeza de su país, Inglaterra. Fueron las autoridades españolas las que ordenaron el incendio.

El nombre del fundador de nuestra urbe de hoy fue Jacinto Barahona.

También se cuenta que meses más tarde de la agresión del distinguido maleante inglés, decenas de habitantes de la capital panameña partieron por mar hasta el sitio que hoy es el puerto de Mensabé en la costa santeña y, de allí, se dirigieron a lo que iría a ser Las Tablas. De los barcos que los transportaron se obtuvo la madera necesaria para construir parte de sus viviendas.

De madera era también la imagen de la Virgen de Santa Librada, patrona muy venerada del lugar y a la que también se le conoce como la Peregrina o la Moñona en el ámbito popular. Pero a esta no la destruyeron.

Es, pues, el 19 de julio cuando se celebra el día de la siempre muy recordada y celebrada Virgen. Así es que aún faltan unos meses para tan especial celebración.

Pero sí falta corto tiempo para también disfrutar de los famosos carnavales, que aun cuando no son los únicos que se gozan en el país, por algo se habrán ganado la fama que tienen y que hace que para esos días en las calles de Las Tablas no quepa ni el clásico alfiler, y que este año, tal como nos informan, tendrán como sus soberanas en la Calle Abajo a Nadia Villalaz y, en la Arriba, a Ileani Castillo. Esperamos no haber oído mal y que los nombres sean los citados; y si no, ¿a dónde nos iríamos a esconder?

Los famosísimos carnavales tableños, también por lo que nos han relatado, se vienen celebrando desde fines del siglo XVII, o lo que viene a ser más o menos lo mismo, desde tiempos de la Colonia.

¿Cuándo sería la división de Calle Arriba y Calle Abajo? Al desconocer ese dato, nosotros estamos seguros de que un atento lector nos lo proporcionará.

En los inicios, los temas en pugna de los carnavales tenían un origen religioso.

Los argumentos, como es más que sabido, tienen un acompañamiento musical. Estaban formados por guitarras, violines, flautas, así como por sus propios cantadores.

Hoy se usan más las damas como cantantes. Los instrumentos acompañantes han variado mucho.

Las banderas de cada grupo también tienen una enorme historia difícil de resumir. Los fuegos artificiales gozan de una gran merecida fama. Carros alegóricos, polleras, vestidos montunos, los tronos y las ceremonias tan variadas son difíciles de olvidar. Y qué lástima que los agradables perfumes que en los inicios se lanzaban en las calles hoy han sido reemplazados, y no para que huelan mejor.

¡Que se vuelvan a lucir, admirados tableños! Y a la mayoría de los visitantes que coopere con la alegría sana y se sepa comportar.

Ciudad serena, sosegada, pero también a veces agitada.

La ciudad de Las Tablas ha sido presentada en tiempos ya pasados como un lugar apartado del ‘centro del país’, para entonces alejada, lo cual le concedía una imagen de serenidad y tranquilidad. A pesar de que su situación geográfica sigue siendo la misma, algunos factores han ido modificando notablemente esas paradisiacas condiciones.Los aviones, las mejores carreteras, los transportes particulares y públicos, además de ciertos certámenes de los cuales en los textos hablaremos más, se han encargado de que ya no se pase por allá solo de tránsito.

Ahora, miles de personas se han encargado de que aun cuando sea por cortos días, el gentío que se vuelca sobre su especial región es digno de admiración.Y vamos ahora sí con las fotografías. El parque que les presentamos, y que no es otro que el que lleva el nombre del ilustre tableño doctor Belisario Porras Barahona, es el que aparece en una de nuestras varias fotografías del día de hoy.

Las imágenes de la Peregrina, o sea la Virgen, y de la Catedral (que lleva, como es de esperar, el nombre de Santa Librada) son las que también les traemos ante ustedes.Nótese que la Iglesia es representada por una foto de decenas de años atrás, a juzgar por las casas que la rodean, la ausencia de automóviles y el coche de tracción animal. Aquí vemos a uno que seguramente esperaba clientes para poderlos llevar.

El puerto tableño del Mensabé de antes es el que también aparece aquí.Y, pasando a otro tema, el buen amigo y dueño, entre otros atributos de ser un gran caricaturista, Eudoro ‘Lolo’ Silvera, nos recuerda que en la página de ‘Raíces’ del domingo pasado se nos olvidó mencionar que entre los peluqueros de antes llamaba poderosamente la atención la abundancia de ciudadanos japoneses que ejercían aquí esa profesión.