Teatro inclusivo: sobre la obra ‘La princesa Sukimuki'

David tiene 10 años, una cardiopatía congénita conocida como tetralogía de Fallot y, sobre todo, mucho entusiasmo. Llega, saca de las bolsas unos trapos, cinturón y espada, y en unos minutos se convierte en un guerrero ninja.

América, Dayra y Alberto tienen diagnósticos de lento aprendizaje, síndrome de Down y autismo, respectivamente, y también se preparan con esmero, cada uno metido en su papel, como el resto del elenco de la obra La princesa Sukimuki, basada en el cuento homónimo de la escritora argentina María Elena Walsh.

Es uno de los últimos ensayos y la trama debe fluir según lo establecido hace cinco meses, cuando empezaron a practicar.

Los estacionamientos de un edificio residencial en la ciudad de Panamá hacen las veces de un laboratorio teatral, en el que los actores y demás involucrados atienden los últimos detalles para la puesta en escena de La princesa Sukimuki, que se presenta hoy sábado, a las 6:00 p.m., y mañana domingo, a las 4:00 p.m., en el teatro Anita Villalaz de San Felipe. La entrada general tiene un costo de 8 dólares.

Sobre el escenario estarán 11 actores, entre niños, jóvenes y adultos, con diferentes discapacidades, que actuarán acompañados de varios de sus familiares, detalla Luis Caballero, director de esta obra inclusiva que busca llevar un mensaje: la población panameña con discapacidad merece más oportunidades.

La obra teatral ‘La princesa Sukimuki’ busca demostrar lo que es capaz de hacer una persona con discapacidad cuando se traza un objetivo.







TRAS UNA OPORTUNIDAD

En diciembre de 2014, Luis Caballero vio concretarse un proyecto en el que llevaba invertidos cinco años de esfuerzo: presentar una versión teatral de La Cucarachita Mandinga con la intervención de 20 actores con discapacidades que iban desde la baja visión, lento aprendizaje, osteogénesis imperfecta, pérdida auditiva, asperger, síndrome de Down hasta parálisis cerebral.

Caballero, que tuvo que ponerse aquella vez los sombreros de productor, coreógrafo, director artístico, utilero y narrador de la obra, entre otros, no olvida la reacción de sus muchachos tras presentar la obra en el teatro Anita Villalaz: “Los rostros de alegría de los muchachos... Sus padres estaban sorprendidos, no podían creer que sus hijos memorizaran sus líneas y las dijeran sobre un escenario. Los chicos que participaron se siguen llamando entre sí, emocionados, usando los nombres de sus personajes. Sueñan con hacerlo de nuevo porque se sintieron útiles”.

Había que darles la oportunidad de volver a participar en un proyecto que los llevara una vez más al escenario, pensó.

Y todo está listo. Hoy 7 de mayo y mañana domingo se presenta La princesa Sukimuki en el Anita Villalaz.

Participan en esta ocasión 11 intérpretes, entre niños, jóvenes y adultos con diferentes discapacidades y algunos vinieron desde áreas de Chiriquí, La Chorrera y San Miguelito para aprender sus líneas e intervenciones, detalla Caballero.

Sí se puede estimular a una persona con discapacidad, para que tanto ella como sus familiares descubran que es capaz de hacer mucho, asegura Caballero, quien ha sido instructor de talleres artísticos en organizaciones de apoyo social como Soy Capaz (autismo y asperger), Niños de Cristal (enfermedades poco comunes catalogadas como “raras”) o Fundación Laboral-Jóvenes y Adultos con Discapacidad (que prepara a jóvenes y adultos con diversas discapacidades para que se integren al mundo laboral).

Caballero conoce, por ejemplo, personas con síndrome de Down que pasan días y noches hasta la madrugada sentados en una silla, esperando, sin nada que hacer porque no hay nada para ellos. No tiene por qué ser así, rebate.

Su teatro alternativo, como lo define, solo busca inspirar tanto a sus ejecutantes, a sus familiares y a quienes vayan a ver la obra. “Uno de los objetivos de la obra es que los familiares de las personas con discapacidad se olviden un poco de la palabra ‘discapacidad’, para que les den a ellos la oportunidad de intentar algo”, recalca Caballero.

Los padres y hermanos de los 11 actores del elenco de La princesa Sukimuki les dieron la oportunidad y los han apoyado en este proyecto, que transcurre durante el tiempo vacío que enfrentan sus vidas a causa de sus discapacidades, resume.

El patrocinio del Instituto Nacional de Cultura y de la Embajada de Japón (con vestuario y material documental para representar la cultura japonesa) han sido el principal respaldo que ha recibido para llevar a escena su proyecto social.

Cuando presentó La Cucarachita Mandinga en 2014, recuerda, el efecto positivo fue tal, que recibieron un reconocimiento de la Organización de Estados Americanos por el mensaje de equidad que transmitieron y fueron invitados a presentar la obra en cadena nacional televisiva en el marco del Teletón de ese año.

Ahora Caballero espera que La princesa Sukimuki también extienda su efecto y como próximo proyecto preparará una exposición con las pinturas que hacen sus estudiantes en los talleres de pintura.