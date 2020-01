Tentación en barritas

El delicioso chocolate no deja de ser objeto de investigación de los expertos. Los conocidos beneficios de este placer, como su poder antioxidante y estimulador de la función cerebral no son los únicos. Solo en 2010 y 2011 se han divulgado al menos cinco nuevos estudios del chocolate.

En junio de este año, una investigación presentada por el American College of Sports Medicine y publicada en el Journal of Strengh and Conditioning Research reveló que tomar leche baja en grasa con chocolate en vez de las típicas bebidas deportivas después del ejercicio mejora los tiempos de entrenamiento y la composición corporal músculos – grasa.

Otro artículo –que data de noviembre de 2010 y fue publicado en Archives of Internal Medicine– da cuenta de que las mujeres mayores de 70 años que comen chocolate al menos una vez a la semana tienen 35% menos riesgo de sufrir problemas cardíacos que las que no lo comen tan frecuentemente.

Según otra investigación, realizada en febrero de 2011 por investigadores del Centro Hershey para la Salud y Nutrición y publicado por la revista ‘Chemistry Central Journal’, el chocolate –por su alto contenido de antioxidantes– previene el envejecimiento prematuro, sobre todo si se consume en polvo.

Por último, un estudio de la revista especializada European Heart Journal (de abril de 2010) financiado por el Gobierno alemán y la Unión Europea señala que comer un cuadrito de chocolate todos los días reduce 40% el riesgo de ataques cardiacos.

El chocolate, explica el médico general Moisés Batista, “es nutricionalmente completo, ya que contiene aproximadamente 30% de materia grasa, 6% de proteínas, 61% de carbohidratos y 3% de minerales (fósforo, calcio, hierro), además de aportar vitaminas A y Complejo B”.