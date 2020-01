EL ULTIMO CROMAGNON Del ‘shoa’, los héroes y mártires del holocausto

RECUERDOS I Yom HaShoah es el "Día del Recuerdo de los Héroes y Mártires del Holocausto". Shoah viene del hebreo y significa catástrofe, destrucción total. Holocausto procede del adjetivo latino holocaustus, se deriva del griego y significa "sacrificio por fuego" o inmolación. Tan cierto es que nuestra historia está llena de estos holocaustos, como que son resultado directo de la ambición y la crueldad humanas.Yom HaShoah, mundialmente, es el día que rinde tributo a los seis millones de mártires judíos que murieron en ese insano experimento del nacional socialismo inventado por Adolf Hitler. Concuerdo con el presidente francés cuando dijo que también debe ser un día para recordar a los tantos otros millones de hombres inocentes que perecieron bajo la misma bota discriminatoria del nazismo. El espectro de la intolerancia y del fanatismo tiene hoy mil caras. Nada ha cambiado excepto el disfraz.

El día que cayó la fortaleza de Masada con sus 965 defensores en un heroico suicidio masivo, también se germinaba el sentimiento de ultra nacionalismo elitista de ese mismo imperio romano que aplastó la rebelión judía y que también fue derrotado en el bosque de Teuteburgo. Así fue gestándose el mito de la estirpe germánica, la nefasta fábula wagneriana de la súper raza aria.Me gustaría analizar estos dos hechos históricos para sustentar mi argumento, pero no es el "porqué" del que quiero hablar aquí, sino de nuestra responsabilidad en este vil y terrible drama que es la historia.

Acabo de leer El pianista, un libro sencillo, maravilloso, memorias escritas con dolor y con amor. Wladyslaw Szpilman, judío polaco, narra que muchos judíos ayudaron a los alemanes en la tarea de deportación y exterminio. Ratas que se vendían a los nazis con tal de añadir unos dólares más a sus bolsillos, o por salvar sólo su propio pellejo. ¿No son tantos panameños iguales a aquellos traidores que vendieron a sus hermanos en Varsovia? Con mis propios ojos vi cómo la "Gestapo" panameña pateaba y encarcelaba a jóvenes y ancianos solamente porque pedían un poco de libertad. Con mis propios ojos vi cómo se vendieron miles de panameños con tal de engordar sus cuentas de banco. Desvergonzados que aún caminan entre nosotros, como si sus crímenes ya fueran olvidados.

Muchos judíos heroicos pelearon en Varsovia.Lucharon como no lo hicieron en ninguna otra parte del mundo hasta ese entonces; pelearon hasta la muerte. En Varsovia no hubo otra Masada; fue la Termópilas polaca. La mayoría de pueblo alemán mantuvo silencio; el pueblo católico, encabezado por el Papa, calló; buena parte del mundo miró hacia el otro lado.La historia del Holocausto es la historia de la tierra, son las lágrimas y la sangre que redundan en los pueblos galo, cartaginés, yugoslavo, argelino, ruandés, sudanés... La lista no tiene fin. Aquellos que no entiendan que todos somos hermanos y que la tierra no es propiedad del poder y del dinero, son para mi iguales a los nazis, sean estos judíos o gitanos, aunque se escondan en la sinagoga, la mezquita o la Asamblea Legislativa.

Son nazis por pensar que sólo ellos tienen derecho a vivir bien.Pero la tragedia de los pueblos y la maldad del mundo son reivindicadas una y otra vez por seres dignos del adjetivo humano. Ese fue el caso de capitán alemán Wilm Hosenfeld, que salvó la vida de Szpilman y muchos otros judíos. Ese hombre le recuerda a Dios eternamente que no todos somos perros que comen perros.La esperanza surge cuando nos rebelamos contra la imbecilidad reinante.Creo que hay que oponerse al mal organizado, como sucedió con la guerra contra los nazis, guerra justa si las hay. Mientras las bombas alemanas caían en Varsovia, Spilzman tocaba por última vez, en vivo y a través de la radio polaca, un nocturno de Chopin, antes de que las luces se apagaran en su país y en la humanidad. Fueron prendidas nuevamente en la Avenida de los Justos, una calle donde están enterrados simbólicamente, bajo los árboles, todos los gentiles que sacrificaron sus vidas por sus hermanos judíos, incluyendo aquel oficial nazi que se negó a perder su delicada humanidad.