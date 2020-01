Vacaciones de medio año Orlando para pequeños

TIPS PRáCTICOS. APROVECHE EL TIEMPO Y HAGA RENDIR SU DINERO.

Me declaro una veterana de Orlando: es el destino favorito de mi familia. Sin embargo, el modus operandi de este viaje ha sufrido sus modificaciones, a partir de mis dos hijos. Ir con niños pequeños tiene sus mañas; es por ello que comparto un listado de consejos prácticos cuando Orlando, y particularmente Walt Disney World, sea su destino:

Estudie los parques antes de ir. Revise en internet para familiarizarse con su contenido y perder el menor tiempo posible. El sitio web de Disney incluso le permite planear su visita de acuerdo a su objetivo: si tiene hijos pequeños, si va en plan de romance, etc.

No deje en Panamá los coches y paraguas por niño hasta los 6 años, por lo menos. Suena raro, sobre todo si tiene hijos grandecitos, pero son una salvación cuando los tenga cansados y asueñados en los aeropuertos y en los enormes parques. También sirven para cargar maletas pesadas cuando los niños quieren caminar.

Lleve comida en el avión. De las aerolíneas que conozco que llegan a Orlando desde Panamá, American tan solo ofrece bebida y algo de picar, mientras que COPA ofrece un sándwich, un chocolate miniatura, una bebida y una bolsita de papitas. Si su hijo no come estos alimentos, mejor lleve los suyos. No olvide además llevarles algunos juguetitos para mantenerlos entretenidos durante el vuelo.

Prepárese para gastar dinero. Un ejemplo: una familia de cuatro personas gasta en entradas por un día, en los parques de Disney, 188 dólares, sin impuestos. Súmele 7 dólares en estacionamientos si lleva su carro y un promedio mínimo de 8.50 por comida por persona (que no incluye snacks varios). Claro que hay maneras de ahorrar en su viaje, siguiendo estos consejos:

Lleve su comida a los parques, en Disney no ponen objeción alguna. Haga supermercado antes de ir al parque (la más económica de las cadenas es Wal mart) y lleve cosas de picar, jugos y leche en tetrapack, agua embotellada, emparedados, frutas, chocolates, etc.

Lleve un paraguas o capote por persona desde Panamá. Si empieza a llover cuando está en el parque, le tocará pagar 5 dólares por un poncho poco resistente.

Si alquila carro, lleve las sillas de sus hijos. Los niños con menos de 4 años deben ir, por ley de Florida, amarrados en una silla de carro. Si no la lleva, la compañía arrendadora de autos se la alquilará por un precio astronómico. Créame, no es problema llevarla: chequéela en el avión y apenas llegue, sáquela y colóquela en su automóvil.

Determine cuánto va a gastar en productos promocionales. La mayoría de las compras se hacen impulsivamente en los parques, donde las cosas son más caras.

Coloque nombre a todas las piezas de valor. En Disney tienen un centro de objetos perdidos donde llevan todo lo que encuentran extraviado en el parque. Pregunte por este sitio en Guest Relations.

Si tiene cámara digital, asegúrese de llevar una tarjeta de 128 megabites. O mejor aún, si tiene una computadora portátil, llévela para poder descargar las fotografías que tome durante el día.

No vaya a los parques todos los días. Esta es una misión particularmente complicada con niños pequeños, que se cansan rápido. Lo ideal es ir a un parque un día, descansar el siguiente; o por lo menos, ir dos días a parques y descansar el que sigue.

Llegue temprano. Nosotros llegamos entre 15 y 20 minutos antes de que abrieran los parques, y descubrimos que tienen shows de apertura. Además, al inicio del día no hay mucha gente y puede aprovechar para ir a las atracciones que se llenan más tarde.

Use el beneficio de parent swap. Si tiene hijos pequeños que no pueden montarse en un determinado aparato, pida a uno de los empleados que le dé un tiquete de parent swap. Con él, uno de los adultos hace la fila, mientras el otro espera con los niños afuera; luego se cambian, y el que entra de segundo no tiene que hacer la fila de nuevo.

Use el fast pass. Esto es vital para no hacer fila en las atracciones más populares. Hay algunas donde si usted no lo tiene, hará filas de 45 minutos o más. Eso si, escoja los fastpass, pues no podrá usar muchos en el día por la manera en que se manejan. En Disney, las atracciones donde opino es de vida o muerte tenerlos son:

∙ Magic Kingdom: Splash Mountain, Space Mountain.

∙ EPCOT: Test Track, Mission Space.

∙ MGM: Tower of Terror, Aerosmith`s Rollercoaster, Star Tours.

∙ Animal Kingdom: Kali River Rapids, Primaeval Whirl.

Sobre los desfiles: es imperdonable perdérselos con niños pequeños, pero hacen perder mucho tiempo mientras espera. Funciona muy bien, durante esa hora y media que estará apostada en un solo lugar, comer para utilizar el tiempo. No olvide grabar los desfiles en video (así como los shows que lo permitan), pues a los niños pequeños les encanta ver estos recuerdos al llegar a casa.

Los niños deben ir siempre primero. Vaya a la velocidad de ellos y visite lo que ellos quieren ver. Esto es muy duro para muchos padres, que sueñan con montarse en lo que a ellos verdaderamente les gusta y obviar las cosas infantiles . Tómelo como un pequeño sacrificio suyo para poder ver las caras de emoción y felicidad de sus hijos.