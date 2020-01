Vacaciones de medio año Si se quedó en tierra

IDEAS PARA RESOLVER. NO SE ATOSIGUE SIN NECESIDAD.

Paula Kupferpkupfer@prensa.comLlevar a los niños de viaje al extranjero, no es una opción vacacional para todos. Muchas veces, ni si quiera se puede hacer turismo interno.

Pero, no tener tiempo o dinero no es excusa para no aprovechar, aunque sea un poco, los días libres de sus hijos para sacarlos a pasear. Siempre hay opciones prácticas y a la mano. He aquí algunas ideas.

DIVERSIÓN BAJO EL AGUA

Algo fácil de armar es una ida a la piscina y disfrutar con sus toboganes acuáticos, ya sea en el Camping Resort en Chilibre o el Avalon Grand Panamá, que queda camino a Las Cumbres.

El Camping Resort tiene una piscina de olas artificiales, toboganes y go karts, entre otras cosas. Para más información puede llamar al teléfono 216-2016.

Por su parte, el Avalon Grand Panamá ofrece excursiones nocturnas, y servicios de spa. Si necesita más detalles llame al 268-4499.

En ambos lugares existe la posibilidad de alquilar un cuarto para pasar allí la noche.

¿Más opciones? También puede disfrutar un día en Gamboa.

En las instalaciones del Hotel Gamboa se pueden alquilar botes con un guía, para explorar las áreas que rodean el lago Gatún y el río Chagres. Si desea hacerlo por cuenta propia, también se pueden alquilar cayacs de dos personas.

También hay tours diversos para explorar la naturaleza silvestre, la selva, los pájaros y otro tipo de animales. Busque más información en el portal www.gamboaresort.com.

¿Cuenta con un poco más de tiempo y dinero? Qué tal ofrecerle a sus hijos una sesión de buceo.

Sí, clases. Scuba Panamá ofrece cursos básicos para chicos desde los 12 años de edad. Las clases son todas las noches, de lunes a viernes, y luego en el fin de semana se programan inmersiones en Portobelo.

En el local colonense, Scuba Panamá tiene cabañas para la estadía y el equipo necesario para sumergirse a las profundidades del mar.

Lo mejor: El curso dura tan solo una semana. Para más información puede llamar a los teléfonos 261-3841 ó 261-4064.

Compare entre las opciones. Un plan parecido ofrece el Centro de Buceo Neptuno. Su teléfono es el 226-2020.