Anuncian creación del premio Sagitario Editores de Narrativa ‘Ariel Barría Alvarado’

El escritor y promotor cultural, Enrique Jaramillo Levi, informó este jueves 15 de julio, la creación del premio Sagitario Editores de Narrativa ‘Ariel Barría Alvarado’.

El director de la editorial Director de Foro/taller Sagitario Ediciones expresó que este nuevo premio literario es en honor al escritor, gestor cultural panameño, y múltiples veces ganador del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró, Ariel Barría Alvarado, quien falleció el pasado 12 de junio. Además, busca incentivar la continuidad de la creación literaria en Panamá, agregó.

La iniciativa no cuenta aún con patrocinio institucional, pero sí cuenta con el apoyo individual de amigos del fallecido escritor, dijo Jaramillo Levi.

Este jueves, el certamen abrió su convocatoria para la edición de 2021 y la fecha de cierre será el 15 de octubre, a las 4:00 p.m.

Bases del concurso:

- Este premio se convocará anualmente alternando los géneros cuento y novela corta, en los cuales destacó el autor homenajeado.

- El ganador se llevará la suma de $1,000, más la publicación por parte de Foro/taller Sagitario Ediciones de 300 ejemplares de la obra premiada, de los cuales se le darán 50 al ganador (a). Se entregará también un Diploma de Honor al Mérito

- En años posteriores se procurará aumentar el monto del premio.

- Podrán participar con seudónimo todos los escritores panameños por nacimiento o naturalización, mayores de edad, residentes dentro o fuera del país, así como los extranjeros con residencia comprobable de un mínimo de 8 años consecutivos, a excepción de familiares del escritor homenajeado y miembros de Foro/taller Sagitario Ediciones, en cualquier grado de consanguinidad.

- Este primer año se convoca en cuento.

- Deberá presentarse un mínimo de 8 cuentos inéditos y un máximo de 10. El cuentario en su totalidad deberá tener un mínimo de 60 páginas y un máximo de 80, a doble espacio, en Times New Roman, 12 puntos.

- Tanto los temas como las técnicas narrativas son libres.

- La primera página de cada una de las tres copias de la obra participante deberá consignar lo siguiente: Premio Sagitario Ediciones de Narrativa “Ariel Barría Alvarado” 2021, título de la obra y seudónimo.

- En un sobre sellado (plica), deberá consignarse en un solo documento los siguientes datos: Nombre del autor (a); fecha y lugar de nacimiento; dirección residencial; copia de cédula o de permiso vigente de residencia; teléfonos; correo electrónico; breve ficha biográfica de no más de 25 líneas redactadas de corrido; fotografía de buena resolución. Además, un texto firmado por el autor (a) en que se certifica: que todos los cuentos son absolutamente inéditos en físico y por Internet; que no están participando en ningún otro certamen; que no están comprometidos con ninguna editorial.

- Las obras participantes, junto con la plica, deberán entregarse en tres copias en un solo sobre grande de manila, rotulado: PREMIO SAGITARIO EDICIONES DE NARRATIVA “ARIEL BARRÍA ALVARADO” 2021, en la siguiente dirección: Biblioteca Nacional “Ernesto J. Castillero R.” (ubicada en el Parque Omar, corregimiento de San Francisco), sección de Adquisiciones, entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., de lunes a viernes (y antes de las 4:00 p.m., del 15 de octubre de 2021).