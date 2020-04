Eduardo Navarro fusiona su arte con La Prensa y el Covid-19

El artista Eduardo Navarro ha plasmado su talento sobre cuatro ediciones del diario La Prensa, que llevan en su portada información sobre el avance de la pandemia del coronavirus.

“Como no me puedo quedar quieto, y menos ante la realidad que hoy afrontamos todos... He estado creando en esta cuarentena con la intención de ayudar. Estas 4 primeras planas representan un momento histórico para todos”, señala Navarro en su cuenta en Instagram, donde cierra el mensaje informando que las cuatro portadas intervenidas serán subastadas a beneficio de Pro Niñez, el Club Kiwanis y la organización Héroes de Blanco, esta última dedicada a entregar alimentos al personal médico que trabaja en los centros de salud con los pacientes de Covid-19.

La subasta virtual será este sábado 4 de abril, a mediodía.