El español tiende a ser un lenguaje más positivo, según estudio

El español o el portugués tienden a ser idiomas más positivos en sus expresiones que el ruso o el chino, según un estudio publicado esta semana sobre las palabras utilizadas en 10 idiomas que demostró que el ser humano intenta mirar la vida con optimismo.Las diferencias se sienten en palabras particulares como "amor" que tiene "un sentido más positivo en francés que en inglés", explicó el coautor del estudio, el matemático Lewis Mitchell de la Universidad de Adelaida.En el trabajo "Proyecto Hedonómetro", que intenta medir la felicidad de las poblaciones en tiempo real, se analizaron las respuestas emocionales de personas a las palabras más utilizadas en sus respectivos lenguajes.

En general, los idiomas estudiados tenían entre un 70% a un 88% de palabras positivas.



El análisis de más de 5 millones de personas, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, revela que el subconsciente tiene una tendencia hacia el positivismo, según la cadena local ABC.

"La manera cómo pensamos, la manera cómo formamos nuestras ideas es inherente, intrínsecamente positiva", dijo Mitchell.

"No tenemos tantas formas de juntar nuestras ideas o pensamientos negativos como las que tenemos para las ideas positivas", agregó.

Para efectos de la investigación, se eligieron un conjunto de textos en diferentes idiomas que se extrajeron de diversos medios como Twitter, los libros virtuales de Google o películas en inglés, francés, indonesio y árabe.

Después se analizó cada conjunto de textos para hallar las 10 mil palabras más utilizadas en cada idioma y después cada persona de lengua nativa tenía que calificarla, en una escala del 1 al 9, en un rango de extremadamente negativa o extremadamente positiva.

Algunas como la conjunción "y" o los artículos lograron una calificación neutral, pero las palabras más emotivas recibieron puntuaciones que las situaban en los extremos como son los casos de "muerte", "Guerra", "depresión", por un lado, y "felicidad", "risa", "amor", "sol", por el otro.

