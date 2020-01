Se estrena filme ‘The Road’

El filme The Road, basado fielmente en la post-apocalíptica novela homónima de Cormac McCarthy, ganadora del premio Pulitzer, extiende una invitación “a apreciar la vida”, según dijo su protagonista, Viggo Mortensen.

La película, de estreno hoy en EU, narra el viaje de un padre y su hijo durante varios meses por un mundo destrozado por un cataclismo que ha acabado con casi toda la civilización y casi todas las formas de vida sobre la faz de la Tierra.

“Cuando vi la película por primera vez, me emocionó”, confesó el actor estadounidense en un reducido encuentro en Los Ángeles con medios en español. “Me hizo sentir triste, pero al final te deja un poso de extraña alegría o felicidad. Hace que aprecies lo que tienes y mires la vida de otra manera”, agregó.

Mortensen comentó que tuvo dudas a la hora de enfocar su papel, y temía que la película fuera a mostrar demasiado “sufrimiento” y no agradara al público.

El protagonista de la saga The Lord of the Rings ha esperado más de un año hasta el estreno de esta cinta, que en principio iba a llegar a las salas en noviembre de 2008, pero cree que la espera ha merecido la pena y podría estar entre las candidatas al Oscar como mejor película.

Dirigida por John Hillcoat, la cinta cuenta con la fotografía del español Javier Aguirresarobe, en su lanzamiento profesional en Hollywood, cuya labor no dejó de elogiar Mortensen.