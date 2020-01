La fusión española del arte y moda regresa a Panamá con ánimos de quedarse

PANAMÁ, Panamá. (ACAN-EFE).- La propuesta del diseñador español Manuel Fernández de fusionar el arte contemporáneo y la moda, con el uso de sus vestidos como lienzo de pintores, regresó hoy martes, 5 de junio, a Panamá con la intención de quedarse y convertir al país en referente regional de ese movimiento.



El concepto de Fashion Art nació en 1998 y ha generado 150 piezas únicas, en las que han intervenido igual número de artistas de América Latina y España, y la idea es establecer en la capital panameña una exhibición permanente de esas obras, que se mostraron ya en el país en 2006, explicó Fernández a Acan-Efe.



Las gestiones para ello se están haciendo y cuentan con el apoyo de la Embajada de España en Panamá y de otras "muchas personas interesadas en respaldar las buenas ideas", dijo por su parte el embajador español, Jesús Silva.



"Esperamos que en algún momento tengamos aquí un museo" Fashion Art, "es lo que esperamos quienes colaboramos de alguna manera en este proyecto", afirmó el diplomático en una rueda de prensa.



El creador valenciano ha traído en esta ocasión a la capital panameña una decena de piezas que se exhiben como parte de una jornada de conferencias en la que se abordará esa visión artística, y también la influencia de nuevos tipos de comunicación de masas como las redes sociales y lo blogs.



Dentro del concepto de Fashion Art, Fernández crea el vestido inspirándose en la obra del artista, que lo utiliza como lienzo para plasmar su estilo y técnica, lo que da como resultado una pieza única que no es vendida sino que queda para ser exhibida en museos.



"No los vendemos, son obras que se han creado para que perduren en el tiempo. Cada artista solo interviene en un vestido, por lo que de alguna manera tienen un valor incalculable", añadió Fernández.



Una de las artistas panameñas que ha trabajado con Fernández, la pintora Olga Sinclair, dijo a Acan-Efe que le encantaría que los vestidos sean producidos en masa y vendidos en las tiendas, para que cualquier persona puede lucirlos.



"Creo que Manuel hizo bien en crear esa magia en la que un cuadro se convierte en un vestido y viceversa. Yo le he propuesto a él que ahora podamos masificar la producción y todo el mundo pueda, por ejemplo, comprar un Olga Sinclair y llevarlo a una fiesta", expresó la pintora.



Hasta ahora se han montado exposiciones del Fasion Art en Colombia, México, Ecuador, Guatemala, Chile, Uruguay, Argentina y España, y se proyecta que para 2013 el movimiento llegue a Asia y Rusia, aseguró el creador valenciano. Destacó el continuo desarrollo del concepto, porque el Fashion Art se alimenta de artistas de los países en los que se exhibe.



"No he inventado nada nuevo", aseguró el creador al recordar experiencias precedentes de unión del arte y la moda, pero "los años de trabajo, que ya son catorce, es lo que lo hace a este movimiento de Fasion Art diferente", expresó.



Desde mañana y hasta el jueves, Fernández y su Fundación Fashion Art ofrecerán conferencias en la sede de la Universidad Santa María La Antigua (USMA) en las que participarán las blogueras españolas Raquel Sánchez, Miranda Makaroff y Natalia Ferviu, entre otros.



Las charlas están dirigidas a los estudiantes de diseño de modas y de arte, y buscan impulsar la formación, promoción y generación de empleo en un mundo vinculado del arte, la cultura y la moda y las nuevas vías de comunicación, de acuerdo a la información oficial.



También está previsto un taller con la participación de artistas de la etnia indígena Kuna, una de las siete de Panamá, para intercambiar experiencias, afirmó el diseñador español.