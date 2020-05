La flautista panameña en Europa que creció entre festivales de jazz en ciudad de Panamá

Contestó la videollamada por Whatsapp con una gran sonrisa. Aunque entre nosotras había 7 horas de diferencia; ella en Barcelona, yo en ciudad de Panamá, ambas nos encontrábamos confinadas, en nuestras casas, por el mismo motivo.

Anggie Obin es una flautista panameña de 25 años que ha recorrido escenarios en España y Estados Unidos. Está graduada de Berklee College of Music, de Boston, gracias a una beca completa que ganó en 2012 en el marco del Panamá Jazz Festival.

La música llegó a ella por Guadalupe, su mamá. “Siempre me regalaba instrumentos musicales de juguetes para Navidad. Ella tenía la ilusión de que sus hijas se involucraran en el arte. Me llevó a cada festival de jazz y cada actividad cultural que había en la ciudad, aunque yo no tuviera tantas ganas de ir. Se lo debo a ella”.

En secundaria, cada sábado Anggie acompañaba, sin muchas ganas, a su hermana a sus prácticas de baile del conjunto típico en el Instituto Justo Arosemena (IJA). Uno de esos días escuchó el ensayo de la banda musical de la escuela, y el sonido y forma de tocar la flauta trasversal captó su atención. “Me parecía un instrumento raro por la posición en la que se tocaba, parecía que tenías que tocarlo sin verlo”.

A los 12 años empezó a estudiar la flauta, aunque el director de la banda musical del colegio quiso persuadirla para que aprendiera a tocar saxofón. “Pero yo no quería. Es que no había tantas flautas buenas para usar y él tenía un montón de saxofones en el depósito sin utilizar. Dije que no. Me dio la peor flauta que tenía y así empecé”.

