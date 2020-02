Sobre el vicio de ultracorrección

LA VOZ DE LA ACADEMIA

Con frecuencia, algunos hablantes tienden a corregir usos lingüísticos que en realidad son correctos. Cuando ello sucede, se incurre en un vicio de ultracorrección.

Este es el caso del uso del verbo “morir” o “morirse”, cuando se refiere al sentido de “dejar de vivir”.

Tan apropiado es decir “El señor Renise murió ayer” como “El señor Renise se murió ayer”, pues con el sentido antedicho, el verbo puede usarse como intransitivo o como pronominal.

Sobre el uso no pronominal, es decir, “morir” (“Fulano murió en su casa”, “El paciente ha muerto”, “Los aviadores murieron en pleno vuelo”), el Diccionario panhispánico de dudas aclara: “Solo si la muerte es violenta y ha sido provocada por un agente externo, no admite el uso pronominal”.

Es correcto decir “murió” o “se murió” en todos los casos que signifiquen “dejar de vivir”, excepto en oraciones como: “El ciclista murió al caer abruptamente por la pendiente” o “El albañil ha muerto esta mañana al caer desde el octavo piso”.

En las anteriores oraciones no cabe decir “El ciclista se murió…” ni tampoco “El albañil se ha muerto…”. Porque se entiende que en el uso alterno “morir o morirse” el verbo deviene en un proceso natural, “dejar de vivir”, que no debe ser provocado por agentes externos o abruptos.

Se advierte un determinado matiz semántico diferenciador cuando una persona implora a un familiar enfermo: “Por favor, no te mueras”, frente a un uso menos expresivo y además menos común “Por favor, no mueras”, por la misma razón que es menos enfático el enunciado “Por favor, no duermas” ante “Por favor, no te duermas”.

En cuanto a otra duda frecuente, la de diferenciar semánticamente “morir” y “fallecer”, el mismo Diccionario panhispánico de dudas aclara: “Fallecer. Solo es normal utilizarlo con sujeto de persona”.

Evidentemente, únicamente fallecen las personas; los animales, las plantas, las personas, las cosas, las ideas, los hechos y los procesos mueren. Murió el Romanticismo, murió la Perestroika, mueren los gansos, muere la revolución.

En sentido figurado, cuando un aparato o un objeto deja de funcionar o de ser provechoso, se dice que “murió”, queriendo decir que hasta allí le llegó la vida útil.

La Academia dice: Es necesario conocer los usos recomendados y aquellos que ofrecen una doble posibilidad para no incurrir en casos de corrección innecesaria.