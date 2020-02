El debut de ´Ruta de la Luna´

La película panameña/ecuatoriana Ruta de la Luna cuenta la historia de Tito, un chico albino distanciado de su padre.

El director del filme, el ecuatoriano Juan Sebastián Jácome, cuenta que antes de concebir el proyecto tenía una idea muy básica del albinismo: “Lo que uno conoce por cultura general. Ahora comprendo la parte médica del albinismo, sus problemas de piel y ojos, las historias recurrentes en las infancias de los albinos, los mitos que se han creado alrededor de ellos en muchos lugares del mundo, los cuidados que deben tener...”.

La historia, prosigue Jácome, tiene allí, latente, el rollo del rechazo y de la discriminación social que enfrenta todo aquel que es diferente a lo que se considera ideal; pero el verdadero norte de la trama es contar cómo dos seres unidos por el lazo íntimo de sangre que hay entre un padre y un hijo, deben hacer frente a las diferencias del pasado para salir adelante. “La relación es la esencia de lo que quiere contar”.

A PASO VELOZ

Jácome cuenta que la idea de este proyecto nació entre 2007 y 2008 y en el proceso de redactar el guión intervinieron Irina Caballero (productora del filme) y Rocco Melillo (co-autor del guión), además del propio Jácome.

Luego de buscar financiamiento por varios años, se concreta el rodaje en 2011 en Panamá.

Los equipos de Abaca Films (Ecuador) y Jaguar Films (Panamá) pasaron por la ciudad de Panamá, así como por David, Boquete, Paso Canoa, Alanje, Gualaca y otros lugares de la provincia de Chiriquí, por espacio de un mes.

Terminado el rodaje, el grupo esperaba editar las imágenes a lo largo de este año, pero debieron apresurar los planes para poder estar listos para ser hoy a las 7:30 p.m., en el marco del Festival Internacional de Cine de Panamá, el estreno programado con alfombra roja en el Teatro Nacional.

“Tuvimos que apresurarnos... prácticamente me subí al avión [para venir de ecuador a Panamá] y minutos antes me entregaron la película terminada. Pero estamos muy satisfechos, no se tuvo que sacrificar nada para tener la cinta a tiempo”, relata Jácome.

“Creo que la audiencia panameña; al tener una cinematografía tan joven, es una audiencia aún más impredecible que cualquier otra cuando se trata de su propio cine. Eso es emocionante”.

Agrega que le encanta la idea de estrenar en el país donde la película pertenece y fue rodada.

“Es una historia, que si bien es íntima e intenta conscientemente alejarse de ser una postal, se desarrolló en Panamá y nació de vivencias de mi familia política panameña y de mis propias vivencias en este país”, cuenta el realizador.

Le encanta la idea de que el estreno mundial de Ruta de la Luna sea en un espacio como el Teatro Nacional, “con una sala más grande de la que imaginé que estrenaría. Estoy hecho a la idea que en este momento la película pasa de mis manos a las manos del público”, apunta Jácome, de 29 años.

Irina Caballero, una de las productoras del filme, comparte por su lado que el primer respaldo financiero que recibieron para su proyecto audiovisual fue del fondo de Ibermedia y de allí ganaron varias becas y fondos de distintos festivales, además del apoyo que lograron tocando puertas aquí y allá.

Lucho Gotti, protagonista la Ruta de la Luna en el papel del padre de Tito, cuenta que es la primera vez en su carrera que puede hacer cine tal cual y en un papel central.

Antes el actor, más conocido por su labor en el teatro, había participado en algunas producciones, pero en roles mucho más pequeños.

Dice Gotti que fue una experiencia satisfactoria y más por el tono tan humano de la historia de Juan Sebastián Jácome.

Ruta de la Luna también se presentará mañana, lunes 30 de abril, al aire libre y con entrada gratuita, en la segunda etapa de la cinta costera, a las 7:30 p.m., como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine de Panamá.