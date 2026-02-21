11 impactantes imágenes de los Juegos Olímpicos de Invierno que parecen obras de arte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Kelly Grovier - BBC Culture

Según el antiguo testimonio de una pintura rupestre de la Edad de Piedra en las montañas de Altái, en el noroeste de China, el arte del esquí podría ser tan antiguo como el arte de la escritura.

La imagen, que representa a cazadores deslizándose sobre esquís primitivos en persecución de animales salvajes, sugiere que las primeras recompensas que recibían estos competidores no eran medallas de oro, plata o bronce, sino carne, piel y huesos de los animales que perseguían.

En lo que respecta a la crónica de los logros de los atletas de invierno, las cosas han cambiado en los milenios transcurridos desde los garabatos con carbón sobre rocas sombrías.

Nuestros obturadores son más rápidos, pero la maravilla no es menos profunda.

A continuación se muestran algunas de las imágenes más impactantes captadas en las últimas dos semanas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, que recuerdan grandes obras de arte que sus cautivadores contornos evocan.

1. Luge infrarrojo

La ucraniana Yulianna Tunytska en una foto monocromática durante su descenso en una prueba de luge en Milán-Cortina 2026 / Getty Images

Una fotografía infrarroja de la deportista ucraniana Yulianna Tunytska, participando en la prueba individual femenina de luge el tercer día en el Centro de Deslizamiento de Cortina, parecía capturar una forma en metamorfosis, como si se hubiera sincronizado con la frecuencia misma del hielo sobre el que se deslizaba.

Disolviéndose en una línea radiante, transmisora del frío arquetípico, mientras el mundo que la rodea es un campo de energía, el físico de Tunytska se hace eco de la pintura de la artista futurista italiana Benedetta Cappa “Síntesis de las comunicaciones radiofónicas” (1933-1934), parte de un ciclo de obras que visualizan fuerzas invisibles.

2. Eye of the Tiger

La italiana Federica Brignone porta un casco con la cara de un tigre dibujado en una prueba de descenso en esquí en Milán-Cortina 2026 / Getty Images

Hay una ferocidad silenciosa en la mirada verde del tigre impreso en la parte superior del casco de la esquiadora italiana Federica Brignone, tal y como se aprecia en una foto de la atleta entrenando para la prueba femenina de descenso en la primera jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno en el Centro de Esquí Alpino Tofane, en Cortina d’Ampezzo.

El impulso de fusionar el sentido del yo y la determinación del espíritu con el poder primitivo de un tigre indomable fue puesto a prueba hace casi dos siglos por el artista romántico italiano Francesco Hayez, cuya extraordinaria pintura de 1831 Autoritratto con tigre e leone (“Autorretrato con tigre y león”) se puede ver en Milán, en el Museo Poldi Pezzoli.

3. Desenfoque cromático

El suizo Gregor Deschwanden en un salto de esquí capturado con larga exposición en Milán-Cortina 2026 / Getty Images

La larga exposición necesaria para capturar el desenfoque cromático de Gregor Deschwanden, de Suiza, en pleno salto durante la décima jornada de los Juegos en el estadio de saltos de esquí de Predazzo, permitió al fotógrafo extraer del cuerpo del esquiador un fantasma prismático de su fugaz presencia en el aire helado.

La disolución diáfana de la forma en iridiscencia recuerda las vívidas vibraciones del homenaje que el pintor húngaro Vilmos Huszár rindió a Vincent van Gogh en 1915, que extrae del alter ego del postimpresionista, el girasol, un espíritu espectral que sentimos tanto como vemos.

4. Montañas monumentales

La cresta nevada de las montañas en el paso de Stelvio, entre nubes / AP

Una foto etérea de cumbres nevadas hacia el paso de Stelvio, asomándose a través de un desgarro en la tela de la niebla helada.

Antes de una carrera de esquí alpino masculino en el quinto día de los Juegos en Bormio, Italia, tiene un aire decididamente místico, como de mundo flotante.

La brumosa reflexión de la imagen sobre la inmanencia y la quietud refleja la mentalidad de un paisaje tardío del artista japonés de ukiyo-e del siglo XIX Utagawa Hiroshige,

Las montañas Kiso nevadas, uno de los tres trípticos sobre el tema de setsugetsuka (o “nieve, luna y flores”) que realizó un año antes de su muerte. Aquí, las monumentales montañas casi se disuelven ante nuestros ojos en una meditación sobre algo misterioso que se encuentra más allá.

5. Vórtice visual

La patinadora alemana Annika Hocke en su actuación, con la cabeza entre las piernas, en Milán-Cortina 2026 / AP

Hay una fuerza centrípeta en la mirada recortada de la patinadora artística alemana Annika Hocke, con la cabeza a pocos centímetros del hielo, mirando a través de la estrecha abertura triangular que forman las piernas cruzadas de su compañero de patinaje Robert Kunkel, mientras él la hace girar rápidamente con los brazos extendidos en un peligroso movimiento conocido como “espiral de la muerte” en el día 11 de los Juegos.

El aislamiento de los ojos como centro implosivo de la imagen, capturado milagrosamente por el fotógrafo, se hace eco del vórtice visual de contemplar el corazón de un fenómeno olvidado del siglo XVIII en Inglaterra, las llamadas “miniaturas oculares”.

6. Un vector vivo

El francés Marco Heinis en un salto, con las montañas de Val di Fiemme de fondo, en Milán-Cortina 2026 / Getty Images

Una foto de Marco Heinis, del equipo francés, surcando el aire en una ronda de prueba de salto de esquí durante el quinto día de los Juegos en el estadio de salto de esquí de Predazzo, en Val di Fiemme (Italia), era impresionante por su incisiva angularidad.

Con el cuerpo inclinado hacia delante en pleno vuelo y los esquís afilados como cuchillas, se convirtió en un vector viviente, un eje que se cruzaba con los afilados pinos sobre los que parecía flotar.

Las incisiones lineales de Heinis en el pálido tejido de la calma invernal recuerdan los controvertidos cortes que el artista espacialista italiano Lucio Fontana realizó en lienzos monocromáticos, como Concetto spaziale, Attese (“Concepto espacial, Expectativa”), de 1968, que presenta una única fisura filosófica que invita a contemplar la textura de lo que se encuentra bajo la superficie de nuestra visión.

7. Masa y movimiento

La suiza Briar Schwaller-Huerlimann en una prueba de curling, con su cuerpo difuminado por una larga exposición de la cámara, en Milán-Cortina 2026 / Getty Images

Transformada por el lente de un fotógrafo en líneas borrosas que aceleran tras el empuje cuidadosamente calibrado de su pulida piedra de curling, la suiza Briar Schwaller-Huerlimann, que compite en un partido de dobles mixtos contra Canadá en la cuarta jornada de los Juegos, parece haberse fusionado con la propia piedra.

Sus conciencias se han fusionado. Esta fusión de la materia con la mente y viceversa se hace eco de la fluidificación de la masa y el movimiento que logró Umberto Boccioni en su escultura de bronce que difumina los límites “Formas únicas de continuidad en el espacio” (1913), una obra tan filosófica como física.

8. Levitación humana

La esquiadora bielorrusa Anastasiya Andryianava de cabeza, durante un salto en una prueba de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 / Getty Images

A caballo entre la gracia y la gravedad, entre el control coreografiado y la tranquila rendición a las leyes de la naturaleza, una foto de Anastasiya Andryianava, nacida en Bielorrusia y miembro del Equipo de Atletas Neutrales Individuales (atletas individuales rusos y bielorrusos), compitiendo en el entrenamiento de esquí acrobático estilo libre el octavo día de los Juegos (14 de febrero) en el Livigno Snow Park, parece poner a prueba los límites de la levitación humana.

Aislada en el espacio, ingrávida pero acelerando, como si el chirrido de la velocidad y el aire helado la hubieran transformado en una forma aerodinámica pura, su suspensión llena de suspense recuerda la pintura “aeropittural” del artista italiano dálmata Tullio Crali, de 1939, “Antes de que se abra el paracaídas”, que también fusiona las geometrías de la forma y el vuelo.

9. Dignidad en la devastación

El estadounidense Ilia Malinin con las piernas y las manos sobre la pista de hielo en una prueba de Milán-Cortina 2026 / Getty Images

Las imágenes del patinador artístico estadounidense Ilia Malinin, cuyas acrobáticas volteretas hacia atrás han emocionado al público y a los jueces, cayendo al hielo durante la competición individual masculina de patinaje libre en la séptima jornada de los Juegos de Milán, revelan una dignidad en la devastación.

Con el torso retorcido y los brazos apoyados contra la superficie blanca como el mármol, la postura derrumbada de Malinin recuerda a la de la estatua romana del Gladiador moribundo (una copia del siglo II a.C. de una escultura griega perdida de un siglo antes), que captura de forma exquisita los torpes giros y rotaciones de una mente musculosa que lucha contra la derrota.

10. Flotando en el espacio

El surcoreano Geonhui Kim de cabeza, durante un salto de snowboarding en Milán-Cortina 2026 / Getty Images

Una foto del snowboarder surcoreano Geonhui Kim, compitiendo en las rondas clasificatorias de halfpipe durante el quinto día de los Juegos en el Livigno Snow Park —con su cuerpo invertido agachado bajo la tabla y fijado para siempre en un firmamento de nieve helada— captura una sensación de propulsión emocionante.

Colgando ingrávido bajo la marca “NITRO”, estampada en su tabla, y rodeado por un denso brillo de cristales luminosos, el atleta parece casi una molécula flotante, vaporizada en un velo de elementos dispersos.

La suspensión coreografiada del color y la energía recuerda la sublime fragmentación de la forma y la figura en las obras maestras de esmalte lanzado de Jackson Pollock.

11. Sombras que proyectan sombras

Varios esquiadores, y sus sombras, en una prueba de esquí de fondo en Milán-Cortina 2026 / Getty Images

Las sombras tienen la capacidad de mecanizar el movimiento. Anónima en la oscuridad, una figura atrapada en la sombra a menudo parece esencializada en una forma arquetípica: un cuerpo de bordes que de alguna manera trasciende los límites.

Tal es el poder de una foto multinacional de atletas tomada el tercer día de los Juegos en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero, en Lago di Tesero (Val di Fiemme).

Sombras que proyectan sombras, estas figuras austeras pero indistintas recuerdan los contornos de los experimentos futuristas que despojaban a la forma de su fuerza.

En el cuadro de 1913 del modernista italiano Giacomo Balla “Velocidad abstracta”, la oscuridad y la luz son engranajes de una máquina cromática que va más allá del movimiento.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.