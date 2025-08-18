177 días después: Yoel Bárcenas se sintió ‘futbolista otra vez’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Édgar Yoel Bárcenas volvió este domingo a la cancha con el Mazatlán FC, luego de estar 177 días fuera por una lesión de rodilla que puso en duda su continuidad en la Liga MX. Tras el partido, Bárcenas expresó su felicidad a raíz de volver a sentirse futbolista.

Su regreso se produjo este 17 de agosto en el estadio BBVA de Monterrey, donde ingresó en el inicio del segundo tiempo en reemplazo de Jesús Hernández. Bárcenas, de 31 años, se mostró activo en el ataque e incluso participó en la jugada del gol de Omar Moreno al minuto 82, que significó el descuento en la derrota 3-2 frente a los Rayados.

El mediocampista colonense sufrió una ruptura de menisco el pasado 21 de febrero, en la fecha 8 del Clausura mexicano, cuando los Cañoneros visitaron al Necaxa. Aquel día salió del campo al minuto 62 y desde entonces inició un largo proceso de recuperación que lo dejó fuera de 16 partidos oficiales con su club y otros 8 con la selección de Panamá.

La situación contractual del panameño también generó incertidumbre en estos meses, ya que Mazatlán había ocupado todas sus plazas de extranjeros. Sin embargo, tras la salida del brasileño Samir Caetano, quien regresó al fútbol de Arabia Saudita al culminar su cesión, se liberó un cupo y el club procedió a firmar un nuevo contrato con Bárcenas, lo que permitió su inscripción para la actual temporada.

En su cuenta de Instagram, el internacional panameño compartió un emotivo mensaje tras su vuelta: “Muy feliz con mi vuelta a las canchas, después de largos meses en espera de este momento, esas sensaciones que te hacen sentir futbolista otra vez, ese sentimiento único que te da lo que amas y esa tranquilidad de saber que lo hiciste bien durante ese proceso”.

También agradeció a Dios y a todas las personas que fueron parte del proceso para su vuelta al fútbol.

“Tu tiempo es perfecto mi Dios, tú solo sabes lo que cada corazón anhela y tú se lo das en en el momento preciso. No sería posible sin los doctores, fisios, familia y todos los jugadores que estuvieron atentos en su momentos para ayudarme en esta recuperación… solo quiero decirles gracias. Y que ahora me toca a mí poner el resto dentro de la cancha”, expresó.

Con 94 partidos con la selección de Panamá, Bárcenas se mantiene como uno de los posibles convocados para la próxima fecha FIFA en la que el equipo nacional visitará a Surinam y recibirá a Guatemala por las dos primeras jornadas de la fase final de las eliminatorias mundialistas.