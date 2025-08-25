18 partidos en dos categorías: Copa Talento cerró primera semana repleta de fútbol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Copa Talento Colegial cerró su primera semana con la disputa de 18 partidos en las categorías Sub-14 y Sub-18 entre sábado y domingo.

De los ocho partidos en la división Sub-14, dos fueron en la rama femenina y seis en la masculina, mientras que de los 10 de la categoría Sub-18, cuatro fueron en la rama femenina y seis en la masculina.

Ambas carteleras tuvieron lugar en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-14: Seis partidos masculinos y dos femeninos

El Instituto José Dolores Moscone y el Instituto Cultural Panameño empataron 3-3.

El Panamerican School venció 3-2 al Instituto Fermín Nadeau.

Brader Raiders y St. Mary Gators empataron 1-1.

El Instituto Rubiano venció a los Wolves del Colegio Pureza de María 5-4 en un verdadero partidazo para cerrar la jornada sabatina.

Los Spartans de La Salle derrotaron a los Legends de la Academia Hebrea de Panamá, 4-0 en el primer partido de la velada dominguera.

En fútbol femenino, el Instituto Rubiano derrotó 3-0 al Colegio Javier.

También en fútbol femenino, las Mustangs del Panamerican School derrotaron a las Hawks del Magen David Academy por 5-0.

En el último partido del fin de semana en la categoría Sub-14, los Eagles de El Colegio de Panamá vencieron a los Hawks del Magen David Academy por un marcador de 2-0.

Sub-18: Diez enfrentamientos, seis masculinos y cuatro femeninos

El partido inaugural de la categoría Sub-18 femenina lo disputaron el Instituto Justo Arosemena y las Green Panthers del Instituto Panamericano. Fue un empate sin goles.

El segundo partido del fin de semana de la categoría Sub-18 lo disputaron el Instituto Rubiano y el Instituto Panamericano. Los Green Panthers del IPA se llevaron la victoria por la mínima, 1-0.

En el tercer partido de la velada sabatina Sub-18, las Spartans de La Salle vencieron a las Warriors del Centro Cultural Chino Panameño por un marcador de 5-0 en un duelo de la rama femenina.

En el último partido de la categoría Sub-18 del día sábado, los Brader Raiders superaron por la mínima, 1-0, a los Potros del Thomas Jefferson School.

En el primer enfrentamiento Sub-18 del domingo, el Colegio Bilingüe de Panamá venció al Magen David Academy, 1-0.

En el segundo encuentro dominguero, los Legends de la Academia Hebrea de Panamá y los Eagles de El Colegio de Panamá igualaron sin goles.

En el primer cotejo femenino del domingo, el Instituto Rubiano derrotó al Colegio San Agustín. El resultado final fue 5-1.

En el cuarto partido Sub-18 del domingo, los Titans del Instituto Alberto Einstein se impusieron a las Águilas del Colegio Javier. El marcador final fue 2-0.

En el penúltimo partido de la jornada y último de fútbol femenino, las Lions del Colegio Real y las Titans del Instituto Alberto Einstein empataron sin goles.

En el último encuentro del fin de semana, los Spartans de La Salle vencieron a los Warriors del Centro Cultural Chino Panameño. El marcador final fue 2-0.

La acción no se detiene

La Copa Talento Colegial regresa este miércoles con tres partidazos en la categoría Sub-14. Todos los partidos se disputarán en COS Sports Plaza.

Colegio San Agustín vs. Instituto Alberto Einstein a las 7:15 p.m.

United School of Panama vs. Colegio Saint Mary a las 8:15 p.m.

Panamerican School vs. International School of Panama a las 9:15 p.m.