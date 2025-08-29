18 partidos iluminan este fin de semana en la Copa Talento Colegial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este fin de semana el fútbol estará de fiesta con una nueva jornada masiva de la Copa Talento Colegial. Un total de 18 partidos cerrarán la segunda semana: ocho el sábado y diez el domingo, divididos en las categorías Sub-14 y Sub-18, tanto en la rama masculina como femenina.

Sábado vibrante de ocho partidos

La jornada sabatina comenzará con cuatro partidos de la división Sub-18, seguidos de otros cuatro en la categoría Sub-14.

La acción se abrirá a las 11:30 a.m. con el enfrentamiento entre el Colegio Bilingüe de Panamá y el Instituto Bilingüe Internacional. El Bilingüe viene de vencer al Magen David Academy (1-0), mientras que será el debut del Instituto Bilingüe.

El segundo duelo será femenino Sub-18 a la 1:00 p.m., con el Instituto Rubiano frente al Oxford International School. El Rubiano viene de golear 5-1 al San Agustín, mientras que el Oxford hará su estreno.

En el tercer partido, a las 2:05 p.m., el Instituto Justo Arosemena (IJA) se medirá al Instituto José Dolores Moscote. El IJA debutará, mientras que el Moscote llega tras perder por la mínima ante la Academia Interamericana.

El cuarto encuentro Sub-18 será femenino a las 3:10 p.m., entre el Instituto Panamericano (IPA) y el Moscote. El Moscote hará su debut, mientras que el IPA viene de empatar 0-0 con el IJA.

La categoría Sub-14 iniciará a las 4:15 p.m. con el partido masculino entre el IJA y el Fermín Nadeau. El IJA debutará, mientras que el Fermín Nadeau perdió 3-2 contra el Panamerican School.

El sexto duelo, a las 5:20 p.m., enfrentará en la rama femenina a la International School contra la Academia Interamericana, ambos en su primer compromiso.

El séptimo partido será masculino a las 6:25 p.m., entre el Colegio Pureza de María y el Instituto Enrico Fermi. El Fermi debutará, mientras que el Pureza de María viene de caer 5-4 ante el Rubiano.

El cierre sabatino será a las 7:30 p.m., con las Lions del Colegio Real de Panamá frente a las Águilas del Colegio Javier. Las Lions vencieron 6-0 al Brader, mientras que las Águilas perdieron 3-0 con el Rubiano.

Un domingo de 10

La jornada dominical abrirá con cuatro partidos de la Sub-18, seguidos de seis encuentros Sub-14.

El primer duelo será femenino a las 8:00 a.m., con el Instituto Alberto Einstein ante el Metropolitan School. El Einstein empató 0-0 con el Colegio Real, mientras que el MET debutará.

A las 9:05 a.m., en la rama masculina, la Academia Hebrea enfrentará al Einstein. La Hebrea viene de empatar 0-0 con El Colegio de Panamá, mientras que el Einstein venció 2-0 al Colegio Javier.

El tercer partido será a las 10:10 a.m. entre los equipos femeninos de la Academia Interamericana y el Balboa Academy, ambos en su debut.

El cuarto enfrentamiento Sub-18 será masculino a las 11:15 a.m., entre los campeones defensores del Magen David Academy y el Thomas Jefferson School. El Magen David llega obligado tras dos derrotas (3-0 ante el Colegio Real y 1-0 contra el Bilingüe). El Thomas Jefferson también perdió 1-0 con el Brader.

La Sub-14 abrirá a la 1:00 p.m. con el Colegio Real vs. Instituto Rubiano en la rama masculina. El Rubiano viene de ganar 5-4 al Pureza de María, mientras que el Real cayó 2-0 ante la AIP.

El segundo partido Sub-14 será femenino a las 2:05 p.m., con la Magen David Academy contra la Academia Hebrea. La Hebrea debutará, mientras que la Magen David perdió 5-0 ante el Panamerican School.

El tercer encuentro será a las 3:10 p.m., con el Colegio Javier ante El Colegio de Panamá. El Javier debutará, mientras que El Colegio de Panamá venció 2-0 a la Magen David en su estreno.

El cuarto partido Sub-14 será femenino Sub-14 a las 4:15 p.m., entre El Colegio de Panamá y el Brader. El Brader cayó 6-0 ante el Colegio Real, mientras que El Colegio de Panamá debutará.

El penúltimo duelo será a las 5:20 p.m., con el Instituto Alberto Einstein frente a la International School. El Einstein perdió 2-0 ante el San Agustín, mientras que la ISP empató 0-0 con el Panamerican School.

El último partido de la semana será a las 6:30 p.m., con la Academia Interamericana enfrentando al Metropolitan School. La AIP ganó 2-0 al Colegio Real, mientras que el MET debutará.

Detalles del fin de semana

Todos los partidos se disputarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.