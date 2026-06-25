Ecuador firma una remontada inédita ante Alemania y pasa a dieciseisavos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Tri remontó el marcador con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata para sellar una clasificación histórica a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Ecuador firmó este jueves una victoria histórica al remontar ante Alemania por 2-1 en un partido memorable disputado en el MetLife Stadium.

Un resultado que le otorga el billete a los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 y confirma la reacción del equipo dirigido por Sebastián Beccacece tras un inicio dubitativo en el Grupo E.

Leroy Sané adelantó a la tetracampeona del mundo apenas iniciado el encuentro.

Leroy Sané celebra un gol este jueves, en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 ante Ecuador. EFE/ Sebastiao Moreira

Sin embargo, el combinado sudamericano reaccionó con rapidez gracias al empate de Nilson Angulo y culminó la remontada en el tramo final con un tanto de Gonzalo Plata.

Los tres puntos fueron vitales para la Tri, que, tras caer ante Costa de Marfil (1-0) y empatar sin goles frente a Curazao, evitó una eliminación prematura.

Ecuador avanzó a la siguiente fase como uno de los mejores terceros, con cuatro puntos.

Alemania, por su parte, ya tenía asegurados el liderato del grupo y su clasificación antes del encuentro, por lo que afrontó el compromiso con menor intensidad y sin necesidad de asumir riesgos.

La apuesta de Beccacece

Sebastián Beccacece retocó su esquema táctico en busca de mayor profundidad ofensiva y apostó por un tridente integrado por Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia, con John Yeboah como pieza desequilibrante.

En el conjunto germano, Julian Nagelsmann, condicionado por las molestias físicas de Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown, dio entrada a Antonio Rüdiger y David Raum en la línea defensiva.

La Mannschaft golpeó primero en una acción marcada por la polémica.

Aleksandar Pavlović controló el balón con el pecho y levantó el pie a la altura de la cabeza de Pedro Vite.

La colegiada estadounidense Tori Penso permitió que la jugada continuara y Florian Wirtz asistió a Sané, quien definió para el 0-1. Pese a las protestas ecuatorianas y a la revisión del VAR, el gol fue validado.

Reacción y solidez

El plan inicial de Beccacece pareció tambalearse, pero Ecuador respondió de inmediato.

Tras una serie de rechaces, Nilson Angulo tomó el balón, condujo hasta el área y sacó un potente derechazo que superó a Manuel Neuer, marcando el primer gol ecuatoriano en el torneo tras casi 200 minutos de sequía.

Nilson Angulo celebra un gol este jueves, en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 ante Alemania. EFE/ Ángel Colmenares

El empate dio confianza a la Tri, que ganó protagonismo con el paso de los minutos.

Mientras Alemania administraba la posesión sin generar demasiado peligro, el bloque defensivo ecuatoriano, liderado por Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez, respondió con solidez ante los intentos de Kai Havertz.

En la segunda mitad, el VAR volvió a ser protagonista al revisar un posible penalti sobre Havertz.

Sin embargo, la acción fue invalidada por una falta previa de Sané sobre Vite en el inicio de la jugada.

El partido entró en una fase de constantes interrupciones y faltas, en la que solo la insistencia de Angulo y un remate lejano de Enner Valencia lograron inquietar a la defensa teutona.

La insistencia ecuatoriana terminó dando frutos.

Tras un disparo defectuoso de Moisés Caicedo, el balón quedó servido para Gonzalo Plata, que desperdició una primera oportunidad.

No obstante, el atacante tuvo su revancha en el minuto 77 al desviar lo justo un córner cerrado al primer palo para vencer a Neuer, desatar la euforia en el MetLife Stadium y sellar un triunfo que pocos imaginaban al inicio de la jornada.