25% de los técnicos que empezaron el Mundial 2026 no continúa con sus selecciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con la renuncia de Zlatko Dalic en Croacia, ya son 12 los entrenadores mundialistas que no continuarán al frente de sus selecciones.

El adiós de Zlatko Dalic como seleccionador de Croacia, confirmado este miércoles después de que su equipo cayera el 3 de julio en dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, supone que el 25 % de los entrenadores que iniciaron la competición no continuará en su puesto.

Dalic, que dirigía a Croacia desde octubre de 2017, comunicó este miércoles a la federación de su país la finalización de su etapa al frente del equipo nacional en lo que denominó la “decisión más complicada” para él en el cargo y se convirtió en el duodécimo seleccionador que no seguirá en su cargo tras la Copa del Mundo que, por primera vez en la historia, cuenta con 48 equipos.

“El papel de entrenador requiere muchas decisiones difíciles, pero esta fue sin duda la más complicada para mí. Siempre he dicho que no hay mayor honor que liderar a mi selección nacional y que no puedo tener un trabajo más importante, responsable y hermoso que este”, explicó el propio técnico, tras su renuncia, a la web de la federación.

La relación de entrenadores ‘caídos’ la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo nada más comenzar el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia, el 15 de junio.

El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.

El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, el neerlandés Ronald Koeman y el alemán Julian Nagelsmann lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final. Y el mexicano Javier Aguirre, el portugués Carlos Queiroz (Ghana) y el español Roberto Martínez (Portugal), tras los octavos.

Ahora Dalic, cuyo equipo también cayó en dieciseisavos -precisamente ante Portugal, la última selección que había quedado sin entrenador-, se incorpora a esta nómina.

La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente:

Sabri Lamouchi (Túnez)

Steve Clarke (Escocia)

Miroslav Koubek (República Checa)

Hong Myung-bo (Corea del Sur)

Marcelo Bielsa (Uruguay)

Sebastián Beccacece (Ecuador)

Ronald Koeman (Países Bajos)

Julian Nagelsmann (Alemania)

Javier Aguirre (México)

Carlos Queiroz (Ghana)

Roberto Martínez (Portugal)

Zlatko Dalic (Croacia).