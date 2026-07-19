3 virtudes que hacen temible a España de cara a la final del Mundial (y 2 debilidades que Argentina puede explotar)

José Carlos Cueto - BBC News Mundo

Me mudé a España en 2010, pocos días antes de que La Roja levantara su primer Mundial ante Países Bajos en Sudáfrica.

Viví en el país varios de los éxitos de una de las mejores selecciones del siglo XXI, como las victorias en las Euros 2012 y 2024 ante Italia e Inglaterra respectivamente.

Desde que consiguieron la Eurocopa de 2008 ante Alemania, inició el ciclo más dorado en la historia del fútbol español, con un juego combinativo y de ataque que se ganó la admiración mundial.

Casi 20 años después, tengo la sensación de que para muchos españoles este partido ante Argentina es el más importante de su historia.

La final de este domingo es definida por varios exjugadores y periodistas como el sueño de generaciones de españoles que admiraron a la Albiceleste de Maradona primero y de Messi después, tanto por su éxito como su mística.

“No siento ni padezco con el fútbol; pero voy a presenciar el partido universal, el partido que siempre he soñado jugar algún día”, comentó en la cadena española COPE el exportero de la selección Santiago Cañizares.

Con la rivalidad deportiva y cultural entre españoles y argentinos, la final es casi una cuestión de Estado. Así me lo deslizan amigos y colegas de cada país.

En el pedigrí mundialista, España todavía está lejos de Argentina. La Roja tiene un trofeo, mientras que la Albiceleste va a por su cuarto.

Aún así, los españoles llegan a la cita en Nueva Jersey mirándole a los ojos a la actual campeona del mundo con varias virtudes que los hacen temibles.

Virtud 1: dominio del balón

En fútbol suele asociarse el dominio del balón con juego de ataque, pero esta selección española también lo usa como arma defensiva.

Es una ecuación simple: si tienes más la pelota, la lleva menos el rival.

España es el tercer equipo con más posesión del esférico en este torneo, solo por debajo de Alemania y Turquía, que quedaron eliminadas en dieciseisavos de final y en fase de grupos respectivamente.

Ha dominado la pelota un 63,7% del tiempo, mientras que Argentina lo ha hecho un 59%, según la compañía de estadísticas Stats Perform.

De la España campeona en 2010 hoy persiste un estilo de juego basado en el colectivo y el dominio de la pelota. / JAVIER SORIANO / AFP via Getty Images

Con ese dominio de la pelota anularon a la Francia de Mbappé, Dembélé y Olise en semifinales, uno de los ataques más prolíficos del campeonato.

Dos a cero acabó el partido para España, pero el dato más relevante fue que redujeron a los galos a solo tres tiros al arco y con un 0,3 de probabilidades de que esos remates acabaran en gol.

En la posibilidad de repetir esta gesta ante Argentina puede estar la clave del campeonato.

El dominio del balón no solo es un arma que engrosa las estadísticas, sino la seña de identidad del esplendor español de los últimos 20 años.

Virtud 2: números defensivos

España registra el mejor balance defensivo del campeonato, con solo un gol recibido ante Bélgica en cuartos de final. Argentina ha recibido siete.

A la defensa con balón la ha acompañado el gran Mundial de sus centrales, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, así como la intensidad de Marc Cucurella en el lateral izquierdo, la irrupción de Pedro Porro en el derecho y la serenidad de Unai Simón en portería.

También ha brillado Rodri Hernández, Balón de Oro en 2024 y clave para el equilibrio del equipo en la medular.

La omnipresencia de Cucurella en defensa y ataque ha sido una de las armas más destacadas de España en este Mundial. / Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images

El medio especializado ESPN añade que la selección dirigida por Luis de la Fuente ocupa el primer lugar entre los 48 equipos de este Mundial tanto en remates concedidos por posesión de balón como en la media de goles esperados por tiro concedido.

Y que también lideran el porcentaje de posesiones iniciadas en el último tercio del campo, indicando una presión alta y efectiva que inicia la defensa lejos de su portería.

España es, además, la primera selección en la historia de la Copa del Mundo que logra mantener su portería a cero en seis partidos de una misma edición, aunque también es cierto que las probabilidades de este tipo de estadísticas aumentó en este torneo con más partidos y más equipos de nivel dispar.

Virtud 3: recorrido más fiable

España llega a la final con la racha de imbatibilidad más larga en el fútbol internacional. Llevan 37 partidos sin perder, un récord compartido con la Italia entrenada por Roberto Mancini entre 2018 y 2021.

También acuden con un recorrido más fiable en este Mundial. Si el torneo fuese una prueba contra infecciones graves, digamos que La Roja llega con un sistema inmune más fortalecido que Argentina.

En el camino ha dejado fuera a selecciones como Uruguay, Portugal, Bélgica y Francia, que respectivamente ocupan los puestos 20, 7, 8 y 3 del ranking de la FIFA.

España ha eliminado a algunas de las selecciones más fuertes de este Mundial, como la Bélgica liderada por Courtois. / Getty Images

Por su parte, la Albiceleste ha sufrido para eliminar desde la ronda de dieciseisavos a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, que están en las posiciones 64, 24, 14 y 4 de la misma tabla.

Hay dos formas de mirar ambos recorridos: que España ha sido probada ante selecciones que a priori tienen más nivel o que Argentina, por su sufrimiento, llega curtida de ganar en la adversidad.

En cualquier caso, es un hecho que La Roja ha anulado a algunas de las mejores selecciones del mundo.

Hay menos certeza sobre cómo será el desempeño de los de Lionel Scaloni ante una de las grandes en este Mundial, con excepción de la brillante segunda parte que jugaron ante Inglaterra en semifinales.

Las debilidades: menos gol y sin pozo finalista

Las mencionadas virtudes españolas suponen un reto mayúsculo para los argentinos, pero hay principalmente dos factores que benefician a los sudamericanos de cara a la final.

Con 19 goles, Argentina es la máxima anotadora del torneo. Messi ocupa el primer puesto de goleadores, empatado a ocho tantos con Mbappé.

La Albiceleste genera goles y ocasiones con un juego más irregular y de menos posesión.

En el caso de España, aunque sus 13 goles a favor son destacables, da la impresión de que le cuesta algo más generar ocasiones claras y capitalizarlas a pesar de su abrumador dominio de pelota y ritmo en los partidos.

Tampoco olvidemos de que solo Argentina tiene a Messi. / Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images

Por último, la mayoría de los de Scaloni ya saben lo que es ganar un Mundial tras la victoria en Qatar hace apenas tres años y medio.

La experiencia cuenta y mucho en el fútbol, aunque esta generación española llega con la Euro de 2024 bajo sus brazos y tampoco ha dado síntomas de arrugarse en las grandes citas.

Sin embargo, el empuje y la casta demostrados por los argentinos durante todo el torneo entra en esos misterios del fútbol que no pueden explicarse, pero sí sentirse.

A priori, si el juego entra en el terreno del aura, el pundonor y el sufrimiento, Argentina da la sensación de tener un poquito más de pozo.

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