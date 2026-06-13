Panamá, 13 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mundial 2026

    Estados Unidos deja en depresión a Paraguay

    EFE
    Estados Unidos deja en depresión a Paraguay
    Folarin Balogun (d), de EE. UU., celebra con su compañero de equipo Alex Freeman tras marcar el segundo gol de su equipo durante el primer tiempo del partido ante Paraguay en el inicio del Mundial 2026. EFE

    Paraguay, que esperaba este viernes con emoción la vuelta a un Mundial tras 16 años de ausencia, resultó vapuleado por una asfixiante selección de Estados Unidos por 4-1 en el estadio Los Ángeles con un augotol, el primero del torneo, un doblete de Folarin Balogun y un golazo de Giovanni Reina.

    La exhibición plena del equipo de las Barras y las Estrellas se dio en el primer tiempo y para el segundo la Albirroja apeló al orgullo y la rebeldía para arreglar el desastre, pero solo alcanzó para recortar distancias con un gol del centrocampista brasileño de ascendencia paraguaya Mauricio Magalhaes Prado en el minuto 73.

    Estados Unidos deja en depresión a Paraguay
    El guardameta titular de la selección de Paraguay, Orlando Gill , lamenta el gol en contra cometido por su compañero Damián Bobadilla. EFE

    Un gol en propia meta del volante Damián Bobadilla en el minuto 7 se convirtió en la anotación más rápida del torneo y rompió el equilibrio en el partido.

    Folarin Balogun, del Mónaco, marcó el 2-0 en el minuto 30 y amplió en el quinto minuto añadido del primer tiempo. Balogun se convierte así en el primer goleador del torneo con dos tantos.

    Estados Unidos deja en depresión a Paraguay
    Folarin Balogun (D) de Estados Unidos en acción contra Gustavo Gómez de Paraguay. EFE

    Cuando el gol de Mauricio parecía dejar todo resuelto en el partido, Giovanni Reina apareció al filo de los 90 minutos para sentenciar con un golazo a distancia.

    La primera jornada del Grupo se completará este sábado con el partido entre Australia y Turquía.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gasolina y diésel bajan de precio este viernes en todo el país. Leer más
    • El aumento de la retención de buques en China acelera el éxodo del registro panameño. Leer más
    • Cepanim: MEF comenzará entrega a beneficiarios desde el 15 de junio. Leer más
    • Pleno de la Corte suspende a dos magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones. Leer más
    • La CSS pagará $2.4 millones por un seguro contra errores u omisiones de directores y asesores. Leer más
    • Grupo Athanasiadis Ramos recibe visita del embajador de EE. UU. Kevin Marino Cabrera.. Leer más
    • Contralor: ‘Aquí no hay un tema de Contraloría; la Unachi no tiene recursos para pagar’. Leer más