5 de febrero: la fecha que une a leyendas del fútbol

El 5 de febrero une a leyendas como Cristiano, Neymar y Tevez, una fecha histórica para el fútbol mundial.

Cuando un fanático del deporte piensa en la fecha 5 de febrero, lo primero que se le viene a la mente es el fútbol. Y sucede, por pura casualidad de la vida, que este día está íntimamente conectado con el deporte más popular del mundo.

A lo largo de la historia, varios jugadores icónicos de Europa y Sudamérica han compartido esta fecha de nacimiento. El más reconocido es Cristiano Ronaldo, pero también aparecen nombres como Neymar Jr. y Carlos Tevez entre los cumpleañeros del 5 de febrero.

A continuación, repasamos a algunos de los futbolistas más famosos que nacieron un 5 de febrero, en orden cronológico.

Cesare Maldini

El exdefensor y director técnico italiano Cesare Maldini nació el 5 de febrero de 1932 en Trieste y falleció el 3 de abril de 2016. Tras debutar con el Triestina, hizo historia en el AC Milan, donde militó durante 12 temporadas entre 1954 y 1966.

Con el Milan ganó cuatro títulos de Serie A y la primera Copa de Europa del club en 1963. Además, fue jugador y técnico de la selección italiana, y como asistente se coronó campeón mundial en 1982.

Cesare Maldini nació el 5 de febrero de 1932. AFP.

Su hijo, Paolo Maldini, es considerado uno de los mejores defensores de todos los tiempos y jugó 25 años completos con el Milan.

Gheorghe Hagi

El legendario rumano Gheorghe Hagi nació el 5 de febrero de 1965. Conocido como el “Maradona de los Cárpatos”, jugó en Steaua Bucarest, Real Madrid, Brescia, Barcelona y Galatasaray.

Gheorghe Hagi se retiró con el Galatasaray turco. Tomada de redes sociales.

Es el futbolista más icónico de Rumanía y disputó tres Copas del Mundo. En Estados Unidos 1994 marcó tres goles y lideró a una de las mejores generaciones de su país.

Giovanni van Bronckhorst

El holandés Giovanni van Bronckhorst nació el 5 de febrero de 1975. Tras iniciar en Feyenoord, pasó por Rangers, Arsenal y Barcelona.

Con el Arsenal ganó la Premier 2002 y la FA Cup 2003. Con el Barcelona levantó las ligas de 2005 y 2006 y, sobre todo, la Champions League 2006.

Giovanni van Bronckhorst nació el 5 de febrero de 1975 y actualmente es asistente técnico del Liverpool. Tomada de redes sociales.

Fue internacional durante 14 años y su mayor logro fue el subcampeonato del Mundial de Sudáfrica 2010.

Rodrigo Palacio

El argentino Rodrigo Palacio nació el 5 de febrero de 1982. Tras pasos por Huracán de Tres Arroyos y Banfield, brilló en Boca Juniors, donde marcó 82 goles en 185 partidos y ganó ocho títulos, incluida la Copa Libertadores 2007.

Rodrigo Palacio nació el 5 de febrero de 1982 y anotó 82 goles con Boca Juniors. Tomada de redes sociales.

Luego jugó en Italia con Genoa, Inter, Bologna y Brescia. Con Argentina disputó 27 partidos y fue subcampeón de la Copa América 2007 y del Mundial 2014.

Carlos Tevez

Carlos Tevez, uno de los grandes argentinos del siglo XXI, nació el 5 de febrero de 1984. Debutó con Boca en 2001 y ganó la Libertadores 2003, la Intercontinental 2003 y la Sudamericana 2004.

Tras pasar por Corinthians, brilló en Inglaterra con West Ham, Manchester United y Manchester City. Con el United ganó dos Premiers, una Champions y un Mundial de Clubes; con el City levantó la Premier 2012.

Carlos Tevez (der.) nació el 5 de febrero de 1984 y jugó en algunos de los equipos más importantes de Europa. EFE/Di Marco.

En Juventus sumó dos ligas y copas, y luego regresó a Boca para conquistar siete títulos más. Con Argentina jugó los Mundiales 2006 y 2010 y ganó el oro olímpico en Atenas 2004.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, uno de los mejores de todos los tiempos, nació el 5 de febrero de 1985. Con 41 años sigue activo, dueño de una carrera legendaria.

Debutó en Sporting en 2002 y explotó en el Manchester United, donde ganó nueve títulos, incluida la Champions 2008.

Cristiano Ronaldo cumple 41 años de edad y es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. EFE

En el Real Madrid alcanzó la gloria: 15 títulos, cuatro Champions y el récord como máximo goleador histórico. Luego sumó éxitos con Juventus y actualmente juega en Arabia Saudita.

Con Portugal ganó la Euro 2016 y la Liga de Naciones 2025. En 2026 disputará su sexto Mundial.

Stefan de Vrij

El holandés Stefan de Vrij nació el 5 de febrero de 1992. Tras surgir en Feyenoord, pasó por Lazio y desde 2018 brilla en el Inter de Milán.

Stefan de Vrij (der.) nació el 5 de febrero de 1992 y juega para el Inter de Milán y para Países Bajos. EFE

Ha ganado siete títulos con el Inter y disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Catar 2022.

Neymar Jr.

El brasileño Neymar Jr. nació el 5 de febrero de 1992 y hoy cumple 34 años. Debutó con Santos en 2009 y ganó seis títulos, incluida la Libertadores 2011.

En el Barcelona conquistó la Champions 2015 y formó parte del histórico tridente MSN. En el PSG levantó 13 títulosy luego pasó a Arabia Saudita antes de regresar al Santos en 2025.

Neymar nació el 5 de febrero de 1992 y es el máximo goleador de la selección de Brasil. EFE

Con Brasil jugó tres Mundiales, ganó la Confederaciones 2013 y el oro olímpico en Río 2016, además de ser goleador histórico de su selección.

Fecha icónica

Por el nacimiento de todas estas leyendas, no queda duda de que el 5 de febrero es una fecha verdaderamente icónica en los anales del fútbol mundial.