5 predicciones arriesgadas para el Abierto de Australia 2026

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

El Abierto de Australia 2026 arranca con expectativas altas y pronósticos atrevidos sobre semifinalistas, finales y posibles gestas históricas en el primer Grand Slam del año.

Ha llegado el momento, señoras y señores. Estamos a pocas horas de una nueva edición del Abierto de Australia, y una vez más me toca poner la mano sobre el asador y arriesgarme a compartir cinco predicciones sobre un torneo en el que fácilmente puedo equivocarme.

Esta es ya mi tercera serie de predicciones. En Wimbledon acerté cuatro de cinco, mientras que en el US Open apenas una de cinco. ¿Habré aprendido la lección o me irá aún peor esta vez? Solo el tiempo —y el tenis— lo dirán.

Jugadores estadounidenses se meterán entre los mejores cuatro

Empiezo con una predicción matemáticamente accesible, ideal para calentar motores y, de paso, redimirme del Abierto de Estados Unidos. En aquella ocasión había asegurado que ningún estadounidense alcanzaría las semifinales, ni en la rama masculina ni en la femenina.

La realidad fue otra. Hubo presencia estadounidense en ambas ramas y Amanda Anisimova ratificó su gran momento al disputar su segunda final de Grand Slam consecutiva. Para este Abierto de Australia 2026, Estados Unidos vuelve a tener opciones reales, tanto en hombres como en mujeres, tras haber contado incluso con la campeona femenina del año pasado en Madison Keys.

Con nombres como Coco Gauff, Keys, Anisimova, Ben Shelton y Taylor Fritz, al menos uno de los ocho semifinalistas del primer Grand Slam del año debería ser estadounidense.

Amanda Anisimova jugará su tercera final de Grand Slam consecutiva

Si en la predicción anterior firmé presencia estadounidense en semifinales, aquí voy un paso más allá: Amanda Anisimova será finalista y disputará su tercera final de Grand Slam al hilo.

El momento que atraviesa Anisimova es simplemente espectacular. Su final en Wimbledon, pese a la dura derrota ante Iga Swiatek, impulsó su crecimiento. Dos meses después, en el US Open, mostró un tenis más sólido y maduro, dejando atrás los nervios de su primera final.

Cada torneo la acerca más a ese paso definitivo que la inmortalice dentro del deporte. Si mantiene este nivel, solo es cuestión de tiempo.

Novak Djokovic será semifinalista…pero ahí caerá nuevamente

Durante muchos años, el Abierto de Australia fue sinónimo de Novak Djokovic. El serbio es el máximo ganador del torneo, con 10 títulos en Melbourne.

Desde 2024, sin embargo, el panorama cambió. El nuevo rey de Australia no solo ha sido verdugo recurrente de Djokovic en los Grand Slams, sino que volverá a cruzarse en su camino.

Hablo, por supuesto, de Jannik Sinner. En 2024 lo eliminó en semifinales en cuatro sets y días después levantó su primer título de Grand Slam. En 2025 repitió la dosis en Roland Garros y Wimbledon, ambas veces en sets corridos.

Djokovic sigue siendo mejor que casi todo el circuito, pero frente a un rival del calibre físico y mental de Sinner, la edad empieza a pesar. Brillará otra vez en Melbourne, sí, pero Sinner volverá a apagar su luz.

Aryna Sabalenka recuperará su corona en Australia

Perder el título del Abierto de Australia 2025 fue un golpe durísimo para Aryna Sabalenka, quien buscaba su tercer campeonato consecutivo.

Cuando todo parecía encaminado, apareció Madison Keys, jugando el mejor tenis de su carrera, y le arrebató el trofeo. Si algo ha definido a Sabalenka a lo largo de su trayectoria es su resiliencia y su hambre de revancha.

Tras un año irregular para sus estándares, Sabalenka cerró fuerte, conquistando nuevamente el US Open y sumando su cuarto título de Grand Slam. Para este Abierto de Australia volverá con sangre en los ojos, decidida a recuperar su cetro. Y lo logrará.

Carlos Alcaraz vencerá a Jannik Sinner y completará el Grand Slam

Esta es, sin duda, la predicción más arriesgada y tentadora. No dudo de que Carlos Alcaraz y Sinner llegarán lejos; la incógnita es quién levantará el trofeo.

Sinner cargará con la presión de ser bicampeón defensor, mientras que Alcaraz jugará con la presión de hacer historia. De llegar a la final, el español estaría a un solo partido de convertirse en el noveno hombre en ganar los cuatro Grand Slams y, además, de ser el más joven en lograrlo.

Alcaraz, sin embargo, ha demostrado que nació para enfrentar este tipo de presión. En los momentos más exigentes suele mostrar su mejor tenis. No creo que esta vez sea diferente. Lo veo levantando su séptimo título, completando el Grand Slam y sellando su lugar entre los más grandes de todos los tiempos.