5 predicciones para el circuito de tenis en el 2026

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Con el Abierto de Australia como punto de partida, estas cinco predicciones anticipan un 2026 marcado por jóvenes figuras, duelos históricos y hegemonías consolidadas.

Es cierto: ya han pasado más de dos semanas desde que inició 2026 y el año nuevo ya no es tan nuevo. También es verdad que la temporada de tenis, tanto en el circuito masculino de la ATP como en el femenino de la WTA, ya está en marcha.

Lo cierto, sin embargo, es que una vez uno se recupera de la resaca mental y emocional que traen las primeras semanas del año, el inicio extraoficial y simbólico del calendario tenístico es nada más y nada menos que el Abierto de Australia, el primer torneo grande del año. En celebración de que el tenis vuelve a rodar en Melbourne este fin de semana, he decidido arriesgarme y compartir cinco predicciones sobre lo que creo que traerá 2026 para este hermoso deporte.

João Fonseca terminará el año en el top 10 mundial

João Fonseca, la nueva promesa y sensación del tenis brasileño, ha tenido un crecimiento constante y ascendente en los últimos años. Desde que se adjudicó el título de los Next Gen ATP Finals a finales de 2024, el joven tenista de apenas 18 años ha vivido un ascenso casi meteórico.

Fonseca inició 2025 entrando por la puerta grande. En su debut tanto en el Abierto de Australia como en torneos de Grand Slam, se enfrentó al experimentado Andrey Rublev, entonces número nueve del mundo, y lo despachó en sets corridos, desplegando un tenis agresivo desde el fondo que incomodó a su rival de principio a fin.

Ese fue el puntapié inicial de un año memorable. Fonseca cerró 2025 dentro del top 25 del mundo, con dos títulos bajo el brazo. Por el tipo de tenis que juega, su potencia y atrevimiento, el cielo es el límite, y este año lo imagino terminando entre los diez mejores del planeta.

Iga Swiatek volverá a ganar Roland Garros

A lo largo de los últimos años, el nombre de Iga Swiatek ha sido sinónimo del polvo de ladrillo. La tenista polaca, actual número dos del ranking mundial, ha hecho que la pista Philippe Chatrier del Roland Garros parezca el patio de su casa.

De los cinco Roland Garros disputados entre 2020 y 2024, Swiatek ganó cuatro, incluyendo tres consecutivos entre 2022 y 2024, perdiendo apenas un set por torneo. Verla levantar el trofeo en París pasó de ser novedad a ser inevitable.

Por eso, su caída en semifinales en 2025 fue una gran sorpresa. Más allá de su momento irregular y de haber caído ante la jugadora número uno del mundo, Aryna Sabalenka, Swiatek ha construido tal aura de invencibilidad en París que cualquier derrota resulta impactante.

Semanas después, la polaca respondió ganando Wimbledon por primera vez y cerró el año nuevamente como la segunda del ranking. Ya en 2026 levantó su primer trofeo en la United Cup representando a Polonia, mostrando un nivel altísimo. Todo apunta a que recuperar su corona en París será uno de sus grandes objetivos del año.

Novak Djokovic seguirá rindiendo y llegando lejos en los Grand Slam

La era de los tres gigantes —Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic— ya terminó. Hoy vivimos el duopolio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Djokovic, sin embargo, parece haber encontrado el elixir de la juventud.

Con 38 años, en 2025 alcanzó las semifinales de los cuatro Grand Slam. Solo fue eliminado por Zverev (retiro por lesión en Australia), Sinner en París y Wimbledon, y Alcaraz en el US Open.

Cuando está bien físicamente, Djokovic ha demostrado que solo Sinner y Alcaraz pueden derrotarlo en los momentos más calientes. Si cuida su cuerpo, seguirá compitiendo por los títulos grandes hasta las instancias finales.

Aryna Sabalenka será finalista de Wimbledon

El 2025 fue un año de altibajos para Sabalenka. Inició en Australia como bicampeona defensora y llegó a la final, donde cayó ante Madison Keys, rompiendo una racha de 20 triunfos en Melbourne.

Luego disputó su primera final de Roland Garros, perdiendo ante Coco Gauff, y alcanzó las semifinales de Wimbledon, donde fue sorprendida por Amanda Anisimova. La redención llegó en septiembre, cuando se coronó campeona del US Open.

Si se mira el vaso medio lleno, Sabalenka jugó tres finales y una semifinal de Grand Slam, incluso en superficies históricamente incómodas para ella. Ya ha sido tres veces semifinalista en Wimbledon, y siento que 2026 será el año en que complete el póker de finales.

Sinner y Alcaraz volverán a repartirse los cuatro grandes

Entre 2003 y 2023, Federer, Nadal y Djokovic ganaron 66 de 83 Grand Slam. Desde 2024, esa hegemonía dio paso al duopolio Alcaraz–Sinner, quienes se han repartido todos los grandes, con cuatro títulos cada uno.

En 2025, se enfrentaron en tres finales consecutivas de Grand Slam, y 2026 no será la excepción. No me sorprendería que este sea el año en el que se enfrenten en las cuatro finales del calendario.