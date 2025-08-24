5 predicciones para el US Open 2025 sobre las cuales estoy muy seguro… pero prefiero equivocarme

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Ha llegado el momento otra vez. El último Grand Slam del año está aquí: el US Open 2025. Me toca, como siempre, poner la mano sobre el fuego y compartir mis predicciones. Antes me ha ido bien, pero en este deporte no se vive de laureles.

Las últimas semanas han dejado muchas incógnitas que hacen de este torneo uno de los más interesantes en años. Sin más vueltas, aquí van mis 5 predicciones.

Los favoritos triunfarán

En Wimbledon 2025 predije que habría campeona femenina sorpresiva y fallé. También anticipé que Sinner derrotaría a Alcaraz en la final masculina… y acerté al pie de la letra.

Esta vez no me arriesgo: siento que los favoritos están demasiado fuertes para dejar escapar el título.

En la rama femenina, el US Open siempre ha sido terreno fértil para las sorpresas. Cinco de las últimas diez campeonas fueron inesperadas, y hasta Coco Gauff en 2023 levantó el trofeo sin ser la gran favorita. Pero la tendencia reciente, con Swiatek, Gauff y Sabalenka reinando en los últimos tres años, demuestra que el peso de las favoritas vuelve a imponerse.

En la rama masculina, la historia es distinta: salvo tres excepciones (Wawrinka en 2016, Medvedev en 2021 y Thiem en 2020), la lógica casi siempre se ha cumplido. El dominio del “Big 3” de Federer, Nadal y Djokovic convirtió a Nueva York en un escenario predecible. Por eso, este año vuelvo a confiar en los nombres grandes.

No habrá un estadounidense en las finales

El tenis estadounidense atraviesa su mejor momento en más de una década. Jessica Pegula y Taylor Fritz fueron finalistas en 2024, Madison Keys conquistó el Abierto de Australia este año, y Coco Gauff logró la gloria en Roland Garros hace apenas unos meses.

La tendencia diría que este US Open debería volver a tener a un local en la final, pero no lo veo así. La presión de jugar en casa puede convertirse en un peso extra, y así se reflejó en 2024 cuando Pegula y Fritz cayeron en sets corridos en sus finales.

Aunque la generación estadounidense ha recuperado prestigio, los rivales internacionales llegan con mayor fuerza y solidez. Por eso, mi apuesta es que este año no habrá un estadounidense en las finales del US Open, ni en la rama masculina ni en la femenina.

Swiatek vs. Sabalenka será la final femenina

Aquí está, quizás, la predicción que más me emociona. Iga Swiatek y Aryna Sabalenka, número dos y número uno del mundo, respectivamente, parecen destinadas a enfrentarse en la gran final.

No ocurre desde 2013 que las dos mejores del ranking WTA se cruzan en la final del US Open, cuando Serena Williams derrotó a Victoria Azarenka en uno de los duelos más recordados de la última década. Esa sequía refleja lo difícil que es que la lógica se cumpla en el tenis femenino, pero este 2025 parece el año ideal para romperla.

Swiatek llega en un momento brillante. Tras fallar en Roland Garros en su intento de revalidar el tricampeonato, sorprendió al mundo conquistando Wimbledon y luego se llevó Cincinnati.

Sabalenka, en cambio, ha vivido un año de frustraciones. Perdió la final del Abierto de Australia y la de Roland Garros, ambas en tres sets.

¿Quién ganará si llegan a la final? El momento dice Swiatek. Su solidez mental y la confianza acumulada tras Wimbledon la ponen un paso adelante. Pero descartar a Sabalenka en cancha dura es un error mayúsculo. La bielorrusa tiene cuentas pendientes y sabe que Nueva York es la oportunidad de consagrar su 2025.

No habrá final Sinner vs Alcaraz

Si en el tenis femenino el posible duelo Swiatek–Sabalenka concentra miradas, en el masculino la historia se repite con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. La rivalidad más vibrante del tenis actual ha marcado el calendario en los últimos meses.

En mayo, en Roma, Alcaraz derrotó a Sinner en sets corridos.

En junio, en Roland Garros, el español se impuso en lo que muchos ya llaman la final más épica de la historia, en cinco sets memorables.

En Wimbledon llegó la revancha de Sinner, que se impuso con autoridad en cuatro sets.

Y hace apenas días en Cincinnati, volvieron a enfrentarse en una final atípica: Alcaraz dominaba 5-0 cuando un Sinner visiblemente enfermo se retiró.

Cada torneo grande de los últimos cuatro meses ha tenido un Sinner–Alcaraz.

Pero en este US Open la historia cambiará. Desde que ganó su primer Grand Slam en Nueva York en 2022, Alcaraz no ha vuelto a llegar a una final en canchas duras. Sus mejores momentos han sido en arcilla y césped, y aunque su 2025 ha sido monstruoso, tarde o temprano llega el bajón. Este torneo puede serlo.

Sinner, en cambio, ha sido el jugador más dominante en canchas duras desde enero de 2024. El único enemigo que puede detenerlo es él mismo: su resistencia y su cuerpo, que tantas veces lo han traicionado.

Por todo esto, creo que no veremos otra final entre ambos en Nueva York. El US Open suele ser el Grand Slam donde se rompen las tendencias, y este 2025 no será la excepción.

Novak Djokovic será campeón masculino

La más arriesgada de todas mis predicciones. Hace dos años habría sido la más obvia.

Desde que ganó su Grand Slam número 24 en el US Open de 2023, Djokovic ha sufrido derrotas dolorosas. Se retiró contra Zverev en Australia este año, cayó sorpresivamente ante Alexei Popyrin en 2024… pero salvo esas excepciones, sus únicos verdugos han sido Sinner y Alcaraz, dominadores absolutos de los últimos siete grandes.

Eso confirma que, incluso a sus 38 años, Djokovic sigue siendo el tercer gran favorito en la ecuación. Su temporada ha estado marcada por ausencias y descansos, lo que solo puede interpretarse de una manera: ha preparado todo su 2025 para dar un golpe en este US Open.

El objetivo es claro: alcanzar el Grand Slam número 25, un hito que lo colocaría por encima de cualquier hombre o mujer en la historia. Djokovic sabe que no le quedan muchas oportunidades más. Y si alguien ha demostrado una y otra vez que nunca se le puede descartar, es él.

Reflexión final

En Wimbledon acerté 4 de 5 predicciones. En esta ocasión me arriesgo más, consciente de que en el tenis la lógica a veces se rompe en mil pedazos. Estas son mis apuestas para el US Open 2025: ahora le toca al tiempo demostrar si tengo razón… o no.