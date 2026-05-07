52 goles desatan la locura en Copa Talento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Copa Talento Colegial abrió su tercera semana con 52 goles, goleadas contundentes y partidos vibrantes en las categorías Sub-12 y Sub-16.

La Copa Talento Colegial inició su tercera semana de competencia con una jornada explosiva que dejó un total de 52 goles entre las categorías Sub-12 y Sub-16 masculinas.

Los encuentros de la categoría Sub-12 se disputaron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, mientras que la acción Sub-16 se trasladó al COS Sports Plaza de Metropark.

Sub-12: Goles, goles y más goles

Los Spartans del Colegio La Salle arrancaron la jornada con una victoria 3-1 sobre los Legends de la Academia Hebrea. César Aguilera firmó un doblete y Han Yuk NG anotó el otro tanto de los Spartans, mientras que el gol rival llegó mediante un autogol.

En el segundo partido, los Dolphins del International School of Panama vencieron 9-1 a los Thunders del Instituto Atenea de Panamá. Andrés Esquivar, Fernando Peregrina, Tomás Saba y Belisario De las Casas marcaron dobletes, mientras que Marcos De Hoz añadió otro tanto. Alessandro Ibarra descontó para los Thunders.

El tercer duelo terminó en un empate 1-1 entre los Jaguars del Metropolitan School y los Green Panthers del Instituto Panamericano. Adam Farhat anotó para los Jaguars y Abraham Guevara igualó para los Panthers.

Los Knights de The Oxford School se impusieron 4-0 sobre los Wolves del Colegio Pureza de María, con goles de Iker Decan, Jorge Cordero, Thiago Urieta y Thiago Alfaro.

El penúltimo encuentro fue una victoria 7-2 del Instituto Justo Arosemena sobre los Titans del Instituto Alberto Einstein. Fabio Ríos y Franklin Sanjur marcaron dobletes, mientras que Josué Aguilar, Miguel Zambrano y Emmanuel Valdés completaron la goleada. Por los Titans anotaron Adam Turgman y un autogol.

La jornada Sub-12 cerró con el triunfo de los Fighting Owls de la Academia Interamericana por 9-0 sobre el Colegio Bilingüe de Panamá. Manuel Arias fue la gran figura con cuatro goles, mientras que Fernando Roy marcó dos. Thiago El Eyssami, Mateo Tapia y Juan Dutari también se sumaron a la fiesta ofensiva con uno cada uno.

Sub-16: Drama, goleadas y triunfos sólidos

La cartelera Sub-16 estuvo compuesta por tres partidos disputados en el COS Sports Plaza de Metropark.

El primer encuentro fue un duelo sumamente intenso entre los Legends de la Academia Hebrea y los Lions del Colegio Real, en un partido cargado de emociones y goles. Eduardo Dar abrió el marcador al minuto 6 y Joaquín Mora anotó al 27 para los Lions. Sin embargo, Tomy Khafif y Víctor Hanono empataron las acciones dos veces antes de que Saúl Azrak anotara el gol del triunfo en el segundo minuto de reposición.

El segundo choque produjo la victoria 7-0 del Instituto Rubiano sobre los Hawks del Magen David Academy. Kevin Atencio lideró la ofensiva con un triplete, mientras que Juan Pineda aportó un doblete. Emanuel Mendoza y Julio Ibarguen completaron el marcador.

El cierre de la jornada Sub-16 dejó el triunfo 2-0 de los Jaguars del Metropolitan School sobre los Dolphins del International School of Panama. Javier Bru, al minuto 37, y Tarek Waked, al 44, marcaron los goles del encuentro.

Se viene un fin de semana cargado de acción

La tercera semana de la Copa Talento Colegial continuará este fin de semana con una cartelera de 33 partidos, distribuidos entre sábado y domingo, en las categorías Sub-8, Sub-12 y Sub-16.

Ambas jornadas se disputarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, en otro fin de semana que promete una gran dosis de fútbol colegial.