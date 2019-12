Accidente en Rally de Dakar deja dos muertos

CATAMARCA, Argentina (AP) —Dos personas, entre ellas un joven periodista, fallecieron al volcar una camioneta en la que viajaban mientras cubrían el Rally Sudamérica 2014, dijo el viernes la policía de Catamarca.



El accidente se produjo la noche del jueves en una curva cerrada en el departamento de Andalgalá, a unos 220 kilómetros (136.7 millas) al norte de esta ciudad y fuera de la carretera habitual para los trabajadores de prensa, informó el comisario mayor Daniel Omar Roldán, de la seccional cuarta de Andalgalá.



El policía señaló que los muertos son Agustín Ignacio Mina, de 19 años, y Daniel Eduardo Ambrosio, de 51.



Mina colaboraba para una revista especializada en Rally, mientras que Ambrosio era un entusiasta seguidor del automovilismo."Iban cuatro personas en una camioneta y en una curva perdieron el control y cayeron al barranco", dijo Roldan en rueda de prensa.



Las otras dos personas resultaron heridas y su estado no es de gravedad, agregó el comisario, que identificó a uno de los heridos como a los fotógrafos Rodrigo de Quesada, peruano, y al argentino Martín Delgado.



Mina, Quesada y Delgado cubrían la carrera para la revista Super Rally, dijo a The Associated Press Patricia Delgado, esposa del propietario de ese medio Francisco Delgado. Al parecer, ninguno de ellos estaba acreditado oficialmente ante la organización, que no ofreció comentarios sobre el tema.