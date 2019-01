El catarí Al-Attiyah gana su tercer Rally Dakar, el español Roma fue segundo

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) ganó este jueves en Perú, su tercer Rally Dakar, luego de sus coronaciones en 2011 y 2015.

Al-Attiyah, que dominó el Rally-2019 de punta a punta, aventajó en la clasificación general al español Nani Roma (Mini) por 46 min y 42 segundos.

Al-Attiyah ya había ganado el volante de un Volkswagen y un Mini antes de coronarse con la marca japonesa.

Con tres victorias de etapa, "Nasser" dominó la carrera de principio a fin, exhibiendo gran destreza para atravesar las exigentes dunas del trazado peruano.

El excampeón mundial en nueve rallys, el francés Sebastien Loeb, obtuvo el tercer lugar en la clasificación general, casi dos horas por detrás del catarí.

🎙️"It's fantastic. I'm proud of the team. I want to come back next year." @AlAttiyahN, 3 time winner of the Dakar.