Alberto Quintero está cerca de regresar a la cancha

Después de dos meses y medio de estar fuera de acción, el volante panameño Alberto Quintero está en la fase final de su recuperación tras una seria lesión que sufrió antes del Mundial de Rusia 2018 y es probable que juegue dentro de 10 días con el Universitario de Deportes en el fútbol de Perú.

"La verdad, este domingo es bastante difícil que pueda volver, porque todavía no estoy entrenando de lleno con el equipo", dijo Quintero en una entrevista que publicó el canal de Youtube Gol Perú.

"Ya estoy haciendo trabajos más fuertes, no hay dolor, este jueves me voy a hacer una placa para ver qué tal el hueso. Esperemos que todo esté bien y lo más probable es que pueda reaparecer contra Melgar (sábado 1 de septiembre)".

Negrito Quintero sufrió la fractura en el pie derecho en un juego de preparación con la selección de Panamá, ante Noruega el pasado 6 de junio.

Quintero también se refirió a la difícil temporada que tiene el Universitario en el torneo peruano, expresando su preocupación porque no puede estar con el equipo que está luchando por no bajar a la segunda división.

"Es una situación difícil para mí por el tema de que me pierdo el Mundial y la situación que está el club... me gustaría recuperarme lo más pronto posible para poder ayudar a todos mis compañeros. Estamos peleando el descenso, un equipo tan grande como la U no se merece estar ahí".