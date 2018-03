Aldridge lidera a los Spurs; LeBron comanda triunfo de Cavs

Una estelar actuación de LaMarcus Aldridge, con 33 puntos y 12 rebotes, dirigió el triunfo de los San Antonio Spurs ante los Golden State Warriors, mientras un triple-doble de LeBron James dio la victoria a los Cavs ante los Bucks en la jornada del lunes de la NBA.

Los Warriors no pudieron contar de inicio con Stephen Curry, Klay Thompson ni Kevin Durant, lesionados, y también perdieron en el segundo cuarto al otro All-Star que conforma su póker de estrellas, Draymond Green.

Ante este panorama, y necesitados de una victoria para no perder sus opciones de entrar en playoffs, los Spurs salieron más enchufados, con mayor acierto y más energía.

El escolta argentino Manu Ginóbili, que jugó los minutos decisivos del choque, se quedó en tres puntos y tres asistencias mientras el español Pau Gasol firmó cuatro tantos y cuatro rebotes.

Tras esta victoria y un récord de 41-30, los texanos ascienden al quinto puesto de la Conferencia Oeste.

GANA CLEVELAND

En el otro encuentro decisivo de la jornada, LeBron James, con un espectacular triple-doble, lideró el triunfo de los Cleveland Cavaliers ante los Milwaukee Bucks.

El alero estrella de los Cavs, con 40 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, resultó imparable para los Bucks, que sucumbieron 117-124 ante el "Rey" y sus compañeros.

