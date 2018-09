Alemania vence a Perú en duelo amistoso

Alemania derrotó 2-1 a Perú en un animado cotejo amistoso disputado este domingo en la localidad germana de Sinsheim, donde los dirigidos por Joachim Loew, que dominaron gran parte del duelo, aprovecharon dos errores de la zaga inca para definir a su favor el encuentro.

En el arranque, Perú sorprendió y el zaguero Luis Advíncula abrió el marcador, a los 22 minutos, con un disparo corto que Ter Stegen no pudo contener.

La alegría duró poco: a los 25 Julian Brandt igualó.

Y a los 85 Nico Schulz aprovechó un grosero error en la defensa inca para poner cifras definitivas.

Nico Schulz scores his first goal in his first game for Germany. 2-1