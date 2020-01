Ancelotti: 'El problema del Barcelona no es tan grande'

MADRID, España.(EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, minimizó el mal momento por el que pasa el Barcelona, aseguró que su "problema no es tan grande" tras perder en Liga de Campeones ante el Ajax holandés, y recordó que en Liga han ganado trece de catorce jornadas disputadas.

"Nosotros tenemos que pensar solamente en nuestro trabajo y en nada más. No pensar en problemas del Barcelona. Además hablar de eso no es fácil porque en Liga jugaron catorce partidos y ganaron trece.

No es un problema tan grande pese a que es verdad que su partido contra el Ajax no fue tan bueno, pero de vez en cuando puede ser que en un partido no estés en tu nivel óptimo", afirmó. Ancelotti se centra en su Real Madrid, y admite que está "contento" por "el juego" y "el ambiente" de su plantilla.

"Los jugadores están motivados, no tenemos problemas de relación con ninguno porque todos están comprendiendo cuando tomo las decisiones". Admite el técnico italiano que su equipo disfruta de "un momento bueno", pero advierte de que no hay que relajarse.

"tenemos que seguir y mejorar si es posible. El fútbol es un poco particular, cuando tienes un momento malo un partido te puede ayudar para salir de él, igual pasa al contrario".

"Cuando el momento es bueno hay que tener cuidado con todos los partidos para seguir. Necesitamos una buena actitud ante el Valladolid para evitar problemas mañana", añadió.

Confirmó el técnico madridista que la baja de Cristiano Ronaldo la cubrirá el argentino Ángel Di María y que regresan al once titular Xavi Alonso y el croata Luka Modric en el centro del campo. Y se mostró satisfecho del crecimiento del galés Gareth Bale.