Del Potro confirma fractura de rótula y su retorno es incierto

El tenista argentino Juan Martín del Potro, número cuatro del ranking mundial, anunció en un comunicado, que sufrió una fractura de rótula en la pierna derecha, en una caída que tuvo el jueves pasado, en el torneo Masters 1000 de Shanghái.

"Después de los estudios realizados este sábado, se determinó que Juan Martín del Potro sufrió una fractura en la rótula de la pierna derecha en Shanghái", señaló el informe respecto de una lesión que se produjo durante el primer set, cuando el argentino intentó buscar una pelota hacia adelante, resbaló y cayó con el peso de su cuerpo sobre su rodilla derecha.

"Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente. Se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba", expresó Del Potro.

Del Potro se lesionó en el décimo juego del partido de octavos en Shanghái frente al croata Borna Crocic, cuando estaban empatados en cinco juegos. Fue atendido y vendó su rodilla, pero decidió abandonar tras perder el primer set por 7-5.

El argentino venía de sufrir un estado gripal fuerte por un virus que le hizo perder el domingo pasado la final del Open de China en Pekín, ante el georgiano Nikloz Basilashivili (N.34).

Por lo pronto, en el mismo comunicado se especificó que del Potro "utiliza una férula en la zona mientras sigue el reposo indicado por los médicos. En los próximos días se evaluarán los plazos de retorno a la actividad deportiva".