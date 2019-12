Arrestan a Geovany Soto por posesión de marihuana

ARLINGTON, EU. (AP).- El receptor Geovany Soto de los Rangers de Texas fue arrestado el miércoles por la noche bajo un cargo de posesión de marihuana en el poblado de Grapevine, en el condado Tarrant del noreste del estado.

El puertorriqueño Soto, de 31 años, fue acusado del cargo menor de posesión de menos de 56 gramos (2 onzas) de marihuana, de acuerdo con el sargento Robert Eberling del Departamento de Policía de Grapevine.

Fue puesto en libertad con una fianza de 500 dólares. Soto no ha jugado esta campaña después de que se lesionó la rodilla en marzo.

En un comunicado divulgado por los Rangers este viernes por la tarde, Soto dijo: “Fui detenido por la policía de Grapevine el miércoles por la noche. Estoy avergonzado y me gustaría ofrecer disculpas a mi familia, a la organización de los Rangers y a nuestros aficionados por haber sido arrestado bajo este cargo. Como este caso aún no termina, en estos momentos ya no puedo dar más detalles sobre el asunto”.

El comunicado también señaló: “La organización de los Rangers está al tanto del incidente del miércoles por la noche en el que estuvo involucrado Geovany Soto. Hemos hablado con Geovany y él ha ofrecido disculpas y ha mostrado profunda vergüenza por la situación. Le hemos notificado del incidente a las Grandes Ligas. Como este es un caso en desarrollo, este es el único comentario que haremos en este momento”.

El pelotero bateó para .245 con nueve jonrones y 22 carreras producidas la temporada pasada, su primer año completo con Texas luego de ser adquirido de los Cachorros de Chicago en 2012.