Arsenal empata en el Old Trafford

El Arsenal empató 1-1 en Old Trafford frente al Manchester United gracias a un gol en la primera parte del gabonés Pierre Emerick Aubameyang, un resultado que mete a los Gunners en puestos de Champions (4º).

El United se había adelantado justo antes del descanso con un tanto del joven Scott McTominay (45).

Con el resultado de este lunes, que cierra la 7ª jornada de la Premier League, el Arsenal se mantiene en puestos de Champions con 12 puntos, aunque está ya a 9 del líder Liverpool.

El United, por su parte, sigue sin arrancar y solo ha logrado dos victorias. Los Red Devils ocupan la 10ª posición de la tabla, con 9 puntos, a 12 de su gran rival Liverpool.

El partido comenzó con mucho ritmo, pero escasas ocasiones. Los locales dominaban la posesión y los Gunners esperaban agazapados para salir a la contra.

How the #PL looks after an eventful weekend pic.twitter.com/Hs9fWhsCDp