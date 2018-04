Atlético y Arsenal sufren, pero avanzan a semifinales; Salzburgo remonta

El Atlético de Madrid y el Arsenal, los dos grandes favoritos a levantar la Liga Europa, accedieron con sufrimiento a semifinales luego de perder respectivamente ante el Sporting de Lisboa (1-0) y de empatar con el CSKA de Moscú (2-2) este jueves, y mantienen sus opciones de cerrar la temporada con un título.

El que no estará en el sorteo de semifinales será el Lazio de Roma, eliminado por el Salzburgo, que remontó un 4-2 adverso en la ida superando a los italianos 4-1 este jueves.

Tanto Atlético como Arsenal hicieron valer las rentas logradas en la ida (2-0 para el Atlético, 4-1 para el Arsenal), y ya están a las puertas de la final de Lyon el 16 de mayo.

El Leipzig alemán, por su parte, vio finalizada su primera aventura europea al caer 4-2 ante el Olympique de Marsella.

Un gol de cabeza del colombiano Fredy Montero (28) dio al Sporting una victoria insuficiente para levantar el 2-0 en contra cosechado en la ida en el estadio Metropolitano de Madrid.

PASA MARSELLA

El Olympique de Marsella, verdugo del Athletic Club en octavos, goleó 5-2 a un Leipzig que llegó al Velodrome con la ventaja del 1-0 de la ida.

El conjunto galo disputará las semifinales de la Europa League por primera vez en 14 años.

El austríaco Stefan Ilsanker en propia meta (6), Bouna Sarr (9), Florian Thauvin (39), Dimitri Payet (60) y el japonés Hiroki Sakai, en el último minuto y a puerta vacía al culminar una contra con el arquero del Leipzig en el área rival, anotaron los goles locales.

El portugués Armindo Bruma había adelantado al Leipzig en el minuto 2, y el francés Jean-Kevin Augustin firmó el segundo gol de los alemanes (55).

REMONTA SALZBURGO

El Velodrome, que vivió su mejor entrada en competiciones europeas (61 mil 882 espectadores), explotó de júbilo con el último gol de los suyos.También remontó, y de qué manera, el Salzburgo austríaco ante el Lazio.

Y eso que el italiano Ciro Inmobile adelantó a los romanos cuando restaban 35 minutos para el final del choque, pero el Salzburgo dio la vuelta a la eliminatoria con cuatro goles en 20 minutos (56, 72, 74, 76).

D A N K E für eure sagenhafte Unterstützung! ⚽️🙏🏻❤️ #WIRSINDSALZBURG#WIRSINDERFOLG#FCSLAZ // Thanks for your incredible Support tonight. pic.twitter.com/jKkVmjL6Qn