Atlético se medirá al Sporting en la Liga Europa

El Atlético Madrid, único superviviente español en la Liga Europa, se enfrentará al Sporting de Lisboa en los cuartos de final de la segunda competición europea de clubes, según el sorteo celebrado este viernes en Nyon (Suiza).

Atlético y Sporting se enfrentaron en octavos de esta competición en la temporada 2009-2010. Los españoles lograron el pase al empatar a dos goles en Lisboa, después de que la ida en el Vicente Calderón acabase con 0-0.

Los rojiblancos terminaron ganando la competición ese año en Hamburgo. El Sporting, además, nunca ha ganado en España, teniendo un balance de tres empates y nueve derrotas en sus visitas al vecino país.

