El Barça responde a la presión del Valencia

El FC Barcelona, líder de la Liga española, derrotó este sábado 2-0 al Athletic Club (11) en San Mamés en la jornada 10, recuperando así los cuatro puntos de ventaja respecto al Valencia (2), que se habían reducido a uno después del triunfo del conjunto che ante el Alavés (2-1) unas horas antes.

En el partido en que el nuevo técnico culé, Ernesto Valverde, regresaba a la que fue su casa las cuatro últimas temporadas, el líder del campeonato ahondó en la crisis de resultados del conjunto vasco, que sólo suma 1 triunfo en los once últimos partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones.

El Barça mantiene en cambio su inmaculada trayectoria, con 1 empate y 13 triunfos desde que perdiese en la Supercopa de España ante el Real Madrid en el mes de agosto.

Una jugada de tiralíneas entre Jordi Alba y Leo Messi culminó con el gol del argentino (36), que suma ya 12 en las 10 fechas ligueras disputadas.

Con el conjunto local volcado en el área culé en los estertores del partido, el Barça aprovechó una contra vertebrada por Messi para sentenciar con un remate a puerta vacía del brasileño Paulinho (90+2) luego de un rechace del arquero internacional Kepa Arrizabalaga a disparo del uruguayo Luis Suárez.

Por detrás del líder, el Valencia (2), gran sorpresa en este arranque de la Liga, ganó 2-1 en su visita al Alavés (19º), sumando su sexto triunfo consecutivo en Liga.

El que por el momento no aguanta el ritmo infernal de Barça y Valencia es el Atlético de Madrid (4), pese a que después de empatar a uno en casa ante el Villarreal (5) sigue siendo no obstante junto al Barça y el Valencia uno de los tres equipos que no conocen la derrota.

El argentino Ángel Correa adelantó al conjunto de Diego Simeone en el minuto 61 a pase del francés Antoine Griezmann, pero el colombiano Carlos Bacca estableció de cabeza la igualada para el Submarino Amarillo (81), que suma tres victorias y un empate en sus cuatro últimos partidos y ocupa posiciones europeas.