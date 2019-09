El Barcelona naufraga en Granada y el Atlético encalla contra el Celta

A pesar de la entrada de Messi en la segunda parte, el Barcelona (7º) cayó con estrépito (2-0) ante el recién ascendido Granada, que alcanzó el liderato de la Liga, este sábado en la quinta jornada, en la que el Atlético (3º) se dejó un empate (0-0) ante el Celta (14º).

Impotente en Los Cármenes, a pesar de la entrada de Lionel Messi y de la sensación de 16 años Ansu Fati para el Barcelona al descanso, el Granada se impuso con goles de Ramón Azeez (2) y Álvaro Vadillo (66), tras un penal cometido por Arturo Vidal, que tocó el baló con la mano.

El Barcelona sufrió su segunda derrota en cinco partidos, un balance muy negativo, más si cabe al recordar que perdió cuatro partidos en las dos temporadas anteriores, las primeras con Ernesto Valverde en el banquillo.

Un gol encajado a los 64 segundos este sábado, un tiro a puerta en todo el partido, 9 tantos recibidos en cinco fechas y siete puntos ganados de 15 posibles: Las cifras sirven para valorar la crisis azulgrana.

El Barcelona es una sombra de lo esperado. No gana un partido fuera de casa desde abril y es incapaz de desarrollar un estilo de juego, con su fichaje estrella Antoine Griezmann fuera de foco.

"Claro que me preocupa, fuera de casa no cosechamos buenos resultados y es síntoma de que no estamos demasiado bien. Fuera de casa no hacemos buenos partidos, dominamos pero no lo traducimos en gol", dijo Valverde. "También es verdad que el rival nos acierta a la primera", añadió.

Salvo Messi, Fati y el holandés Frenkie de Jong, la otra incorporación mayor para este curso, es difícil salvar a más jugadores azulgranas de la quema.

Tras lograr un empate sin goles el martes en Alemania, frente a un Borussia Dortmund mucho mejor, el Barcelona se vio contra las cuerdas rápidamente este sábado por un error de Junior Firpo, otro recién llegado. Azeez remató a las mallas un centro desviado por Gerard Piqué.

Sin ideas, el equipo dirigido por Ernesto Valverde tampoco aprovechó las escasas ocasiones que tuvo, a imagen de Luis Suárez (21, 33 y 45+4). Hubo que esperar más de una hora para ver el único tiro entre los tres palos de los azulgranas.

Antes el Atlético igualó en el Estadio Metropolitano, en un partido en el que multiplicó las operaciones de ataque, pero se encontró con un inspirado Rubén Blanco en la portería del Celta.

Batido por la Real Sociedad (2-0) la semana pasada en la Liga y tras cosechar un empate (2-2) ante la Juventus en su estreno en la Champions, el Atlético encadena tres partidos sin victoria, atascado tras su excelente inicio de campaña.

Este sábado su fichaje estrella, el portugués Joao Felix, no estuvo acertado. En el 29 se encontró con una estirada de Rubén, dos minutos después su volea se fue alta y en el 52 no cuadró su tiro.

El prodigio de 19 años dejó su plaza a 20 minutos del final al internacional español Álvaro Morata, de regreso tras lesión, que no logró decantar la balanza.

Brilló por el lado rojiblanco el lateral brasileño Renan Lodi, fichado esta temporada y que es un peligro constante en la izquierda. En el 84 un disparo suyo rozó el poste.

Antes el Villarreal, que venció 2-0 al Valladolid (13º) con un gol de Santi Cazorla, se situó cuarto con 8 puntos, dos menos que el trío de cabeza; Granada, Sevilla y Atlético (10).

El equipo de la capital andaluza podría finalizar la jornada como líder en solitario. Juega el domingo con el Real Madrid, quinto con ocho unidades, que en caso de victoria también se alzaría a la primera posición.