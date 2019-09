El Barcelona regresa a la Champions en Dortmund bajo presión

El Barcelona inicia este martes (2:00 p.m.) en Dortmund ante el Borussia el reto de levantar una nueva Liga de Campeones, un trofeo continental que se le resiste desde 2015 y que el capitán Lionel Messi vuelve a tener en el punto de mira.

"Obviamente me encantaría ganar la Champions porque hace mucho tiempo que no se gana y creo que debemos volver a ganar la Champions como club, y a nivel personal me encantaría ganar otra", advertía Messi en una entrevista con el diario Sport.

Messi, que todavía no ha debutado con su equipo, recibió este lunes el alta médica de su lesión muscular en el gemelo derecho y podría tener sus primeros minutos este martes en Alemania.

El astro argentino completó su primer entrenamiento con el grupo el domingo y repitió este lunes, pero aún está por ver qué decidirá su técnico Ernesto Valverde respecto a su alineación.

"Lo que queremos es que vuelva pronto, pero sobre todo que vuelva bien", decía el viernes Valverde, tras reconocer que la recuperación de Messi se había alargado por una recaída en la lesión.

El que parece seguro en Alemania es el artillero uruguayo Luis Suárez, que no pudo tener un mejor regreso a la competición tras un mes en el dique seco por una lesión muscular.