Jaime Barría se lleva la victoria en una duelo para la historia

"Barría y Jurado también hicieron historia en las Grandes Ligas. Ambos son de Panamá y esta fue la primera vez que dos lanzadores de ese país se enfrentaron como titulares en un juego de Grandes Ligas", detalla una nota en MLB.com.

La publicación se refiere al duelo que sostuvieron los abridores panameños, Jaime Barría, por los Angelinos de Los Ángeles y Ariel Jurado, de los Rangers de Texas, el pasado miércoles por la noche en el estadio Globe Life Park de Arlington.

Al final del compromiso, la victoria fue de, 6 carreras a 2, para Barría, que ahora queda con marca de 3 ganados y 2 perdidos. En su presentación permitió 4 inatrapables, 2 carreras, ponchó a 8, boleó a 2 y dejó su promedio de carreras limpias en 5.22.

La derrota del compromiso fue para Jurado, que lanzó 6 entradas completas, en las que le conectaron 7 hits, 2 de ellos jonrones, le anotaron 6 veces, ponchó a 7, concedió una base por bola y dejó su efectividad en 4.38.

El managers de los Angelinos Brad Ausmus dijo que sus lanzadores hicieron un buen trabajo, pero marcó el de Barría. “Jaime hizo tuvo un buen desempeño en cinco entradas”, agregó, en el una nota de MLB.com

Chris Woodward, director de Texas señaló que Jurado lanzó muy bien. “Estaba muy contento de la forma en que la pelota salía de su mano, realmente me gustó la forma en que atacó la zona de strike”, señaló.

Ariel Jurado on his performance in the Rangers loss to Angels https://t.co/sJNf3Pcn1Tpic.twitter.com/s0exbURBUe