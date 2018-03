Barría trabajará para subir lo más pronto posible a las Grandes Ligas

El prospecto panameño Jaime Barría ya fue asignado al equipo de la categoría Triple A de los Angelinos de Los Ángeles, pero sus metas son grandes e intentará hacer el equipo a corto plazo.

Los Angelinos informaron el pasado fin de semana que el diestro panameño empezará la temporada 2018 con el Salt Lake Bees, de la categoría Triple A.

#AngelsBéisbol reasignaron a los siguientes jugadores al campo de Ligas Menores: Taylor Ward, Vicente Campos y Jaime Barria (enviados a Salt Lake). — Angels Béisbol (@AngelsBeisbol) 10 de marzo de 2018

"Fue realmente especial, ya que es donde los jugadores quieren estar (pretemporada). Tuve la oportunidad por el año que tuve (2017), así que me mantendré trabajando duro para llegar a las mayores lo más pronto posible", afirmó Barría, en una entrevista que publicó el fin de semana la organización de los Angelinos.

Es su primera experiencia en una pretemporada en el béisbol de las Grandes Ligas, Barría, de 21 años de edad, participó en tres juegos y registró marca de 1-1, efectividad de 4.76, tras laborar en 5.2 entradas. Dio una base por bolas y ponchó a cuatro.

"Me siento bien, me siento feliz con el trabajo hecho. No ha sido fácil, he pasado cinco años en las menores para estar aquí, me mantendré trabajando para lo que viene", afirmó Barría.

El mánager de los Angels, Mike Scioscia, comentó que el istmeño Barría tuvo una gran presencia, buen comando y puede tirar tres o cuatro clases de lanzamientos en cualquier cuenta. Él sabe lanzar.