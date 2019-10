Bayern Múnich golea al Tottenham con cuatro goles de Gnabry

El Bayern de Múnich goleó 7-2 al Tottenham, vigente subcampeón continental, con una exhibición del joven extremo germano Serge Gnabry, autor de cuatro goles este martes en Londres.

El surcoreano Heung-min Son adelantó a los locales nada más empezar (12), pero los alemanes voltearon el marcador antes de la pausa, con goles de Joshua Kimmich (15) y del polaco Robert Lewandowski (45).

El segundo tiempo fue una exhibición de Gnabry, autor de cuatro goles (53, 55, 83 y 88) y otro de Lewandowski (87). Por el Tottenham marcó también, de penal, Harry Kane (61).

Tras este resultado, el Bayern lidera con 6 puntos el grupo B, por 3 del Estrella Roja, que en el otro partido del grupo derrotó por 3-1 al Olympiakos, que cierra la llave empatado con el Tottenham, ambos con un punto.

Tottenham y Bayern protagonizaban a priori el partido más interesante de los programados este martes y ambos equipos no defraudaron.

En un espectacular inicio de choque, el francés Hugo Lloris evitó con una gran atajada el gol de Serge Gnabry para los alemanes (2) y Manuel Neuer hizo lo propio con un remate del surcoreano Heung-min Son para los Spurs (6).

No perdonó el surcoreano minutos después, cuando conectó un fuerte disparo con la derecha que se coló pegado al palo derecho de Neuer (12).

El Bayern tardó sólo tres minutos en empatar, con otro derechazo desde 20 metros que acabó el balón en la red (15).

Los Spurs trataron de reaccionar y se quedaron a punto de empatar, con ocasiones de Harry Kane, salvada bajo palos por David Alaba (18) y del francés Tanguy Ndombele (26) detenida por Neuer.

El que no perdonó fue Lewandowski, quien con otro derechazo desde la frontal batió a Lloris para dar ventaja a los alemanes antes del descanso (45).

Los ingleses acusaron el golpe y los alemanes lo aprovecharon para sentenciar en la reanudación, con dos grandes jugadas en velocidad de Serge Gnabry que acabaron con el doblete del joven extremo para poner a su equipo con tres goles de ventaja (53 y 55).

El equipo entrenado por Mauricio Pochettino, vigente subcampeón continental, no se dio por derrotado, recortó distancias con un penal transformado por Harry Kane (61) y Ndombele estuvo cerca de hacer el tercero, pero su volea se marchó alta (64).

Y Neuer volvió a ser decisivo al meter una mano prodigiosa a disparo del danés Christian Eriksen (66), dando argumentos a los que defienden que debe seguir siendo el titular en el arco de la selección alemana.

Los ingleses perdonaron y el Bayern se lo hizo pagar con otros tres goles: dos más del Gnabry (83 y 88) y el segundo de Lewandowski (87).

Ganan Atlético y Juventus

Por su parte, el Atlético de Madrid superó este martes la trampa de Moscú y se impuso 2-0 en su visita al coliseo del Lokomotiv ruso, en un partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones.

El cuadro dirigido por Diego 'Cholo' Simeone bailó al ritmo del portugués Joao Félix y del ghanés Thomas Partey, autores de los dos goles rojiblancos (48 y 58 respectivamente).

