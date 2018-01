Béisbol de MLB arrancará en casa de los Marlins

Los Marlins de Miami recibirán a los Cachorros de Chicago el 29 de marzo para poner en marcha la temporada del béisbol de Grandes Ligas.

El partido en el Marlins Park comenzará a las 12:40 p.m., media hora antes de que los Mets de Nueva York reciban a los Cardenales de San Luis, y los Tigres de Detroit a los Piratas de Pittsburgh.

11 weeks + 1 day… the countdown is on

The 2018 MLB season starts at @MarlinsPark - Cubs vs. Marlins #OpeningDay. 🙌

Check out the rest of this season’s game times: https://t.co/jtsKBiw1Ckpic.twitter.com/PT03RgwvMu