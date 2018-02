Bélgica, rival de Panamá en el Mundial, confirma agenda de amistosos

Costa Rica figura entre los rivales que tendrá la selección de Bélgica en la fase de final de su preparación para el Mundial de Rusia 2018, confirmó este miércoles la federación de fútbol de este país europeo.

La Copa del Mundo se desarrollará del 14 de junio al 15 de julio y Bélgica está en el grupo G, junto a Panamá (primer rival), Túnez e Inglaterra.

La dirigencia de los Diablos Rojos informó en su cuenta de Twitter que entre el 2 y el 11 de junio realizará tres partidos: ante Portugal, Egipto y Costa Rica.

OFFICIAL | New friendlies before our #WorldCup ! ⚽️🇧🇪