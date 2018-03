Bocas del Toro y Panamá Metro lideran el Torneo Mayor

Bocas del Toro y Panamá Metro, ambos con marca de 7-1, lideran el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Panamá, dedicado a Ronaldo “Ronny” Montero.

Metro en el Rod Carew venció a Los Santos, por abultamiento de carreras 11 a 1; mientras que Bocas del Toro derrotó a Herrera, 7 carreras por 5.

En el triunfo de los metropolitanos sobresalió Kevin Ramos, quien disparó un batazo de vuelta completa en la parte baja de la séptima entrada, con dos en base, para que Metro le ganara.

#BeisbolMayor⚾️ Culminó la jornada dominical, estos fueron los resultados. También la tabla de posiciones, actualizada: pic.twitter.com/3ehYZ6WyEA — Bitácora Deportiva (@BitacoraPma) 19 de marzo de 2018

Isaac Monroy trabajó con buen control y dominio de sus lanzamientos, para anotarse el triunfo con 7 episodios completos lanzados, en los que se enfrentó a 22 bateadores, permitió 2 imparables, le anotaron una carrera, ponchó a 2, boleó a uno y golpeó a uno.

En el Rico Cedeño de Chitré Gabriel Henry, que entró en labor de relevo, combinado con el bateo oportuno de Rodrigo Torres que bateó un cuadrangular, llevó a Bocas del Toro a sumar séptimo, al vencer a Herrera 7 a 5, según un comunicado de Fedebeis.

En otros partidos, Colón se impuso a Darién, 6 carreras por 1, alcanzando la quinta victoria del torneo, en el Rod Carew.

Chiriquí superó a la novena de Panamá Oeste, 15 carreras por 9, en el Estadio Horacio Mena de Chame.

Veraguas consiguió a su tercer triunfo ante Panamá Este, 6 carreras por 3, en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo y Coclé derrotó Chiriquí Occidente, 6 carreras por 1, en el Estadio de Miraflores de Penonomé.

Kevin Ramos habla de su buen torneo y su actuación en la victoria de @panama_metro 11 por 1 sobre Los Santos. pic.twitter.com/dZJqyGTQON — Deportes y Punto (@DeportesyPuntoP) 19 de marzo de 2018

Partidos para este martes 20 de marzo

Este lunes 19 de marzo será de jornada libre y los partidos se reanudan este martes 20 de marzo; arrancan a las 3:00 p.m. entre los equipos de Los Santos vs Colón, seguido a las 7:30 p.m. Bocas del Toro vs Panamá Metro, ambos encuentros serán en el estadio nacional Rod Carew.

Chiriquí vs Panamá Este, en el Estadio José De La Luz Thompson; Veraguas vs Coclé en el Estadio de Miraflores. Occidente vs Panamá Oeste, en el Estadio de Horacio Mena; Darién vs Herrera en el Estadio Rico Cedeño. Estos partidos comienzan a las 7:00 p.m.