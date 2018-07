Bolillo Gómez se despide de Panamá: ‘No es más que un hasta luego’

El técnico colombiano Hernán Darío Gómez se despidió este martes, 17 de julio de Panamá, luego de cumplir un ciclo como entrenador de la selección nacional de fútbol, que culminó el pasado 28 de junio en el Mundial de Rusia 2018.

Gómez, quien tomó las riendas de la Sele en febrero de 2014, lideró el sueño de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo de la FIFA, en la categoría absoluta.

En su carta de despedida, Gómez arranca expresando que su partida solo es un “hasta luego”.

“A veces es muy difícil mover los pies de donde se pone el corazón y es lo que me pasa a mí con la Selección de Panamá, donde he puesto mi corazón, trabajo y empeño por lograr un sueño en el que me metí con todos los panameños un 15 de febrero de 2014, el sueño de que Panamá estuviera en el mundial de fútbol”, es parte de lo que escribe el técnico en la carta que fue divulgada por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

La continuidad de Bolillo Gómez al frente del onceo canalero era poco probable por una oferta tentadora de la dirigencia del fútbol de Ecuador, que de acuerdo con medios de ese país sudamericano, ya está concretada la firma y en los próximos días se dará su presentación.

En este largo proceso, Bolillo Gómez destacó que luchó desde adentro de la cancha con muchos obstáculos, pero agradece a todos los que hablaron bien de él y a los que no también.

Bolillo Gómez acumula como técnico, con la participación de la selección istmeña en Rusia 2018, tres mundiales como técnico; con Colombia, Ecuador y Panamá; a estas dos últimas las clasificó por primera vez.

“Hasta pronto, Hernán. Le deseamos éxitos en sus nuevos retos”, fue el mensaje de la Fepafut para el técnico en su comunicado.

Con Panamá, en la recién finalizada Copa del Mundo, el seleccionador cayó en sus tres compromisos; con Bélgica (3-0), Inglaterra (6-1) y Túnez (2-1).

Hasta ahora la Fepafut no ha informado quién será el técnico del equipo mayor. Para los meses de septiembre y octubre hay partidos amistosos internacionales programados.