Bolillo Gómez es presentado como nuevo técnico de Ecuador

El técnico colombiano Hernán Darío Gómez fue presentado este miércoles 1 de agosto como nuevo técnico de la selección de fútbol de Ecuador, teniendo como meta la clasificación a la Copa del Mundo de Catar 2022.

"Muy contento de estar en mi casa", fueron unas de las primeras palabras de Bolillo Gómez en su presentación. "Una casa que nunca olvidé y que siempre pensé que algún día iba a volver".

El seleccionador afirmó que su llegada a tierras ecuatorianas no es improvisada, ya que tuvo conversaciones con gente importante del país y del fútbol y que siente el apoyo en todos los aspectos.

"No soy un técnico que me estoy vendiendo o tengo empresario (Representante). Tuve opciones de ir a otros países de Centroamérica, Sudamérica y Europa. Mi llegada no es improvisada", afirmó.

Bolillo Gómez viene de dirigir al onceno nacional de Panamá, al cual clasificó al Mundial de Rusia 2018.

El técnico ya estuvo al frente de la selección ecuatoriana a la que clasificó a su primera Copa del Mundo en 2002.