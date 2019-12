Usain Bolt critica horarios de semifinales y final de 100 metros

JUEGOS OLíMPICOS

Usain Bolt rara vez se queja de que algo ocurra demasiado rápido. La final de los 100 metros disputada este domingo fue la excepción. La final se realizó menos de una hora después de la semifinal, y Bolt consideró que eso le impidió estar en su mejor forma para disputar el oro en la prueba reina del atletismo en los Juegos Olímpicos.

De todos modos, Bolt conquistó su tercer oro consecutivo en la prueba, un logro sin precedente. Pero sus comentarios posteriores no ocultaron su descontento.

"No sé quién decidió eso", comentó el velocista. "Fue algo verdaderamente estúpido. Por eso la carrera fue lenta. No hay forma en que puedas correr y volver a hacerlo tan pronto con buenos tiempos".

La decisión se tomó pensando más en la audiencia televisiva que en los atletas. En el pasado reciente, los competidores en los 100 metros han tenido más de dos horas de pausa entre la semifinal y la final.

"Es la primera vez que he tenido que correr a la zona de calentamiento y prepararme de inmediato para la final", comentó Bolt.

Comentó que se sintió bien después de la primera semi."Yo pensaba, ¡hombre, probablemente pueda hacer un gran tiempo!", relató.

Para sus estándares, ese buen tiempo rondaría el récord mundial de 9.58 segundos.Y un tiempo no tan bueno sería el que consiguió finalmente, de 9.81 segundos, para obtener el oro. Esa marca no figuró entre las 10 mejores del "Rayo", quien no fue el único en quejarse.

El estadounidense Justin Gatlin, quien se quedó con la plata, comentó que el breve receso le restó fuerza, a tal grado que no pensó siquiera en ganar.

"No lo hice porque estaba cansado cuando llegué a la final, y simplemente quería concentrarme en lo que debía", explicó. "Tuvimos apenas 30 minutos de preparación para la final".

La Federación Internacional de Atletismo fija el horario, y el Comité Olímpico Internacional lo aprueba. "Si ellos están contentos, nosotros también", indicó Mark Adams, portavoz del COI.

La primera ronda de los 200 metros de mujeres se cambió de la noche a la mañana del lunes, a petición de una de las atletas más conocidas de Estados Unidos, quien deseaba pelear por el oro en esa distancia y en los 400 metros. La final de los 400 se realiza este lunes por la noche.

Habría sido una decisión benéfica para los Juegos Olímpicos y la cadena NBC, que paga buena parte de los 4 mil 100 millones de dólares en materia de derechos mundiales de televisión que obtuvo el COI por los Juegos Invernales de 2014 y Río 2016.

Acerca de la programación de horarios, el vicepresidente de comunicaciones de la NBC, Chris McKloskey, dijo que "son el COI y las federaciones internacionales los que definen los horarios.